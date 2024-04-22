شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب أول صور لتصميم ساعة Apple Watch X المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل في الوقت الحالي على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية، حيث تم الكشف عن أول صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم إصدار أبل القادم Apple Watch X، حيث أكدت التقارير خطط أبل لإجراء تغيير كبير في تصميم إصدارها القادم من الساعات الذكية Apple Watch X، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للشركة.



Apple Watch X

وبحسب موقع gizchina الصينى، كشفت التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لساعة ابل الذكية القادمة Apple Watch X والتي ترتكز على تفاصيل جاءت من ابل، وعلى جانب آخر كشف المحلل "Mark Gurman" في تقرير سابق إلى أن ابل تستعد لإطلاق Apple Watch Series 10 بتصميم جديد هذا العام.

كما أشار إلى أن الإصدار الخاص بالذكرى السنوية العاشرة سيعرف بـ"Apple Watch X"، وستضم ميزة قياس نسبة السكر في الدم، إلى جانب مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم والتي تتضمن مراقبة تنفس المستخدم والتغييرات في عمق النوم، كما ستعمل على إطلاق تنبيهات في حالة توقف تنفس المستخدم أثناء النوم.



Apple Watch X

كما تخطط أبل لدعم ساعة Apple Watch X بتقنية عرض جديدة في الشاشة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة وأيضًا تمديد العمر الافتراضي للبطارية، كما تدعم أبل Watch X نظام شريط مغناطيسي للاتصال بالساعة الذكية بهدف تغيير الأحزمة بسلاسة في الساعة الذكية، إلا أن هذه الميزة لن تتوافق مع الأحزمة القديمة لساعات أبل الذكية.