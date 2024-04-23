تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير هاتف Galaxy S24 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على تطوير إصدار جديد من سلسلة Galaxy FE، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هاتف Galaxy S24 FE سينطلق بشكل رسمي في نهاية 2024.

كشفت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “GalaxyClub NL” عن أن سامسونج بدأت في العمل على تطوير هاتف Galaxy S24 FE، إلا أن هذا الإصدار لن ينطلق بشكل رسمي في صيف هذا العام.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن الهاتف سجل برمز “R12″، وهو نفس الرمز الذي سجل لهاتف Galaxy S23 FE السابق الذي سجل برمز “R11”.

ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج في إطلاق هاتف Galaxy S24 FE في بعض الأسواق في الأسابيع الأخيرة من 2024، أو قد تؤجل سامسونج إطلاق هذا الإصدار حتى بداية 2025.

أيضاً من المتوقع أن تبدأ التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار خلال الأشهر المقبلة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات وتصميم Galaxy S24 FE.

المصدر