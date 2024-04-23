تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف الألعاب القادم Infinix GT 20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف الألعاب منخفض التكلفة Infinix GT 20 Pro قبل الإعلان المرتقب.

أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة Infinix تخطط للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة هواتف GT المخصصة للألعاب في حدث يعقد في 28 من شهر أبريل الجاري.

وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف Infinix GT 20 Pro يأتي بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق من السلسلة، حيث يتميز بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED.

كما تؤكد التسريبات على أن الإصدار الجديد يضم اثنان من الرقاقات، على أن تدعم واحدة من الرقاقات الشاشة المميزة بمعدل تحديث 120Hz، كما تعمل الرقاقة على تحسين إدارة الطاقة في الهاتف.

أيضاً يضم الهاتف غرف بخار في نظام التبريد لإستقرار أفضل للهاتف أثناء تشغيل الألعاب، كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 8200 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 28 من أبريل لمزيد من التفاصيل حول هاتف Infinix GT 20 Pro.

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