تكنولوجيا: جهاز Surface Pro 10 OLED القادم يأتي بمعالج Snapdragon X Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث مايكروسوفت القادم في 20 من مايو، ولقد رصد Surface Pro 10 OLED في منصة Geekbench بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon X Plus الذي يرتكز على 10 من الأنوية.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق حدث “Windows on ARM” خلال الشهر المقبل، كما تخطط كوالكوم من جانب أخر لكشف النقاب عن معالج يجلب ثورة جديدة في سوق المعالجات.

ولقد رصد معالج “Snapdragon X Plus أو الذي يعرف بمعالج X1P64100” في منصة Geekbench بالفعل في جهاز يعرف الآن برمز “OEMMN”.

ويتميز معالج Qualcomm Oryon بعدد 10 من الأنوية في وحدة المعالجة بسرعة 3.42GHz، والتي تنقسم إلى اثنان من المجموعات على أن تتضمن المجموعة الأولى 6 من الأنوية لتعزيز الآداء، وتضم المجموعة الثانية 4 من الأنوية للكفاءة، لذا يختلف تكوين هذا الإصدار عن معالج X Elite.

من جانب أخر يرتكز معالج Snapdragon X Plus على شريحة مودم X65، ويظهر الجهاز الذي يضم المعالج في الإختبارات بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وإصدار تجريبي من نظام Windows 11 Pro.

وتؤكد التقارير على أن الجهاز الذي يحمل رمز “OEMMN” في التسريبات هو إصدار مايكروسوفت المرتقب Surface 10 Pro OLED.

يذكر أن التفاصيل تؤكد خطط مايكروسوفت لإطلاق Surface 10 Pro OLED في الحدث المقرر عقده في 20 من مايو، على أن يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت را، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

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