تكنولوجيا: ‏Meta تقوم بتوسيع نظام Horizon OS ليشمل الجهات الخارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meta أنها تفتح نظام Horizon OS لتشغيل نظارات Oculus الخاصة بها لجهات خارجية.

وأول الشركات التي ستستخدم Horizon OS مع النظارات الجديدة ستكون Asus و Lenovo. ستحمل نظارة Asus العلامة التجارية ROG وستستهدف اللاعبين، بينما ستقوم Lenovo بتطوير أجهزة الواقع المختلط للإنتاجية والتعلم والترفيه، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي حول هذا الموضوع.

تلمح Meta بقوة إلى حقيقة أن هذه الأجهزة ستستخدم شرائح كوالكوم تمامًا كما فعلت مع Quest 3، بينما لم تذكر ذلك بشكل مباشر.

سيكون هناك أيضًا إصدار محدود من “Meta Quest، مستوحى من Xbox” تم تطويره بالاشتراك مع Meta وفريق Xbox. وتمت إعادة تسمية متجر Meta Quest إلى Meta Horizon Store، ليتوافق بشكل أفضل مع اسم نظام التشغيل.

كما ستتم إعادة تسمية التطبيق المصاحب للهاتف المحمول Meta Quest إلى Meta Horizon أيضًا.

بدأت Meta أيضًا عملية إزالة الحواجز بين متجر Meta Horizon Store و App Lab، مما يسمح لأي مطور يستوفي المتطلبات الفنية ومتطلبات المحتوى الأساسية بشحن البرامج على النظام الأساسي.

سيتم نشر عناوين App Lab قريبًا في قسم مخصص في Horizon Store. وتقول Meta إنها تشجع متجر تطبيقات Google Play 2D على الوصول إلى نظام Horizon OS، حيث يمكنه العمل بنفس النموذج الاقتصادي الذي يعمل به على الأنظمة الأساسية الأخرى. يبقى أن نرى ما إذا كانت جوجل ستقبل هذه الدعوة أم لا.

وأخيرًا، تعمل شركة Meta على تطوير إطار عمل جديد للتطبيقات المكانية من شأنه أن يساعد مطوري الأجهزة المحمولة على إنشاء تجارب الواقع المختلط.

ومع هذا الإعلان، من الواضح تمامًا أن Meta تريد أن يكون Horizon OS مخصصًا لنظارات AR/VR/MR كما يمثل Windows لأجهزة الحواسب وما يمثله اندرويد للهواتف الذكية.

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