تكنولوجيا: سوني تطلق نظام المسرح المنزلي Bravia Theatre Quad بقوة 504 واط وتقنية IMAX Enhanced وصوت Dolby Atmos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني نظام BRAVIA Theatre Quad، وهو نظام صوتي منزلي جديد يتميز بميزات متقدمة مصممة لتحسين تجارب السينما المنزلية.

وعلى عكس مكبرات الصوت التقليدية، يوفر هذا النظام بيئة صوتية مكانية بزاوية 360 درجة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الصوت لغمر المستخدمين بالصوت السينمائي.

تم بناء النظام مع أخذ الوعي البيئي في الاعتبار، حيث تم دمج المواد المعاد تدويرها في تصميمه. وتعد هذه المبادرة جزءًا من التزام سوني الأوسع بتحقيق تأثير بيئي صفري بحلول عام 2050.

يدعم BRAVIA Theatre Quad أيضًا البث من خلال Spotify Connect و AirPlay2، ويوفر اتصال Bluetooth لبث الموسيقى بسهولة.

لقد تم تصميم الجهاز ليكون سهل الاستخدام، مع ميزات إمكانية الوصول مثل رموز QR لتطبيق BRAVIA Connect، الذي يوفر دعم قارئ الشاشة.

يتوفر جهاز BRAVIA Theatre Quad بسعر 1,99,990 روبية في الهند الآن للشراء في متاجر سوني للبيع بالتجزئة والمتاجر الإلكترونية الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية المتنوعة في جميع أنحاء الهند. ويتوفر الجهاز عالميًا بسعر2499.99 دولارًا.

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