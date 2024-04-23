تكنولوجيا: ابل تحدد يوم 7 من مايو لإنطلاق حدث “Let Loose”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت ابل إعلان تشويقي اليوم حددت من خلاله موعد إنطلاق حدث جديد يوم 7 من شهر مايو المقبل، والذي ينطلق بعنوان “Let Loose”.

تستعد شركة ابل لبث حدث جديد على شبكة الإنترنت في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن الجيل الجديد من أجهزة الآيباد سيكون المحور الرئيسي لهذا الحدث، ومن المتوقع أن تقدم ابل أيضاً مجموعة من الملحقات الجديدة.

ولقد ظهرت الدعوات الرسمية لحضور الحدث على شبكة الإنترنت في صورة أعمال فنية، وتؤكد الدعوة الرسمية الأولى على أن ابل ستقدم قلم Apple Pencil خلال الحدث.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تقدم Apple Pencil بميزة دعم خدمة “Find My” لتحديد موقع القلم، هذا إلى جانب دعم تغيير روؤس القلم التي تدعم الإقتران مغناطيسياً لدعم الكتابة أو الرسم.

كما تقدم ابل خلال الحدث جيل جديد من أجهزة iPad Pro التي تأتي بحجم 11 و12.9 إنش، وشاشات OLED، كما تتميز هذه الإصدارات بتصميم أكثر نحافة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتكشف ابل أيضاً عن أجهزة iPad Air جديدة والتي تتضمن إصدار بحجم 12.9 إنش، وأخر بحجم 10.9 إنش، على أن يأتي الإصدار الأكبر بشاشة mini-LED.

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