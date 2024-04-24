تكنولوجيا: هاتف Polestar Phone ينطلق رسمياً بتصميم يحاكي Meizu 21 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Polestar Phone بشكل رسمي بتصميم يحاكي هاتف Meizu 21 Pro، وهو أول هاتف من شركة Polestar ومن إنتاج شركة Meizu.

تعود شركتي Polestar وMeizu للشركة الأم Geely، ولقد إجتمعت الشركتين لتطوير أول الهواتف الذكية بعلامة Polestar التجارية.

وينطلق Polestar Phone بتصميم فاخر في السوق الصيني، كما يضم الهاتف شاشة LTPO OLED بحجم 6.79 إنش، ودقة عرض 1368 في 3192 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتتميز بنسبة سطوع 1850-nit.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Polestar Phone مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات، مع دعم التثبيت البصري.

ويضم الهاتف أيضاً كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5050 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 10W.

كما يدعم Polestar Phone معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويتميز بأبعاد 164.98 في 74.42 في 7.98مم، ووزن 214 جرام.

أيضاً يتوفر الهاتف باللون الأبيض فقط، ويمكن تسجيل طلب حجز الهاتف عبر تطبيق Polestar فقط، كما أن نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار هي ميزة الإقتران بسيارات Polestar وأجهزة UWB.

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