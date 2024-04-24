تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن ألوان هاتف Galaxy Z Flip6 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد سامسونج مؤتمرها القادم في شهر يوليو لكشف النقاب عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن ألوان هاتف Galaxy Z Flip6.

شغل هاتف Galaxy Z Flip6 الصدفي القابل للطي عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي أوضحت الكثير من المواصفات المميزة لهذا الإصدار.

ويعود هذا الإصدار للأضواء من جديد اليوم في تسريبات جديدة جاءت عبر “Ross Young” في تغريدة نشرت على منصة X، كُشِف فيها عن ألوان هاتف Galaxy Z Flip6.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن تقدم سامسونج هذا الإصدار بألوان الأخضر، والأصفر، إلى جانب ألوان الفضي والأزرق، وأيضاً ألوان الأبيض والأسود والبرتقالي.

وتؤكد هذه التسريبات على أن هاتف Galaxy Z Flip6 سيتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان لإرضاء قاعدة كبيرة من أذواق المستخدمين.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن هاتف Z Flip6 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومن المتوقع أن يضم شاشة خارجية بحجم 3.9 إنش، كما يتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

من جانب أخر يضم هذا الإصدار شاشة داخلية بحجم 6.7 إنش، كما يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

المصدر