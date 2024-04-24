تكنولوجيا: هاتف Oppo K12 ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 7 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo بشكل رسمي عن هاتفها المتوسط Oppo K12 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، ويضم بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

يتميز هاتف Oppo K12 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش بجودة عرض FHD+، كما يدعم هذا الإصدار معدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف محتوى HDR10+، وسطوع بنسبة 1100 nits، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، ويمكن لفتحة الشريحة أن تدعم أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة SD.

وتقدم Oppo هاتف K12 بنظام تبريد من الجرافيت بمساحة 15277 مم2، مع تبريد سائل VC، بمساحة 4129 مم2.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع SuperVOOC flash بقدرة 100W، مع محرك لتحسين عمر البطارية مطور من Oppo لتمديد العمر الإفتراضي للبطارية حتى 4 سنوات.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Oppo K12 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يتميز الهاتف ببرمجيات بتقنية الذكاء الإصطناعي التي تقدم آداء لإزالة الكائنات بعد إلتقاط الصور.

كما ينطلق K12 بواجهة ColorOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم معايير IP54 لمقاومة الأتربة وقطرات الماء، ويأتي بتصنيف 5 نجوم لمعايير “SGS Gold Label”، والتي تؤكد على تعزيز متانة تصميم الهاتف لمقاومة السقوط العرضي والصدمات.

وللألعاب تقدم Oppo هاتف K12 بمحرك 4D للإهتزازات، كما يضم مكبرات صوتية بنظام ستريو، أيضاً يدعم الهاتف تقنية NFC، وماسح بالأشعة تحت الحمراء، ويضم 8 من هوائيات تدعم تغطية 360 درجة، كما يتميز هذا الإصدار بسماكة 8.37مم، ووزن 186 جرام.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Oppo K12 بألوان تعرف ب Clear Sky وStarry Night، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 260 دولار.

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