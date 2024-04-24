تكنولوجيا: أبل تخفض إنتاج Vision Pro مع انخفاض الطلب بشكل حاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للمزود الموثوق به دائمًا لمعلومات مصادر سلسلة التوريد المرتبطة بشركة أبل؛ Ming-Chi Kuo، فإن الأمور بعيدة كل البعد عن أن تكون جيدة بالنسبة لنظارة Vision Pro في الوقت الحالي.

يقول Kuo ان شركة أبل خفضت تقديراتها للشحنات (وبالتالي طلبات الإنتاج) للعام بأكمله إلى 400 ألف إلى 450 ألف وحدة، مقابل “إجماع السوق” الذي يتراوح بين 700 ألف إلى 800 ألف وحدة أو أكثر.

لقد قامت شركة أبل بذلك قبل إطلاق النظارة في الأسواق خارج الولايات المتحدة، مما يعني أن الطلب في الولايات المتحدة انخفض بشكل حاد إلى ما دون التوقعات الأولية للشركة.

وبالتالي، متأثرة بتراجع الطلب في الولايات المتحدة، تتبنى شركة أبل وجهة نظر متحفظة للطلب في الأسواق الأخرى، حيث من المقرر أن تطلق Vision Pro في وقت لاحق من هذا العام.

يبدو أن Vision Pro حصلت على 15 دقيقة من الشهرة، كما كانوا يقولون، ثم اختفت في الغموض مع زوال الحداثة.

يُزعم أيضًا أن شركة أبل تقوم بمراجعة وتعديل خارطة طريق الإصدار المستقبلي الخاصة بها، وهذا يعني أنه قد لا يكون هناك طراز Vision Pro جديد في عام 2025.

علاوةً على ذلك، تتوقع أبل الآن أن تنخفض شحنات Vision Pro في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

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