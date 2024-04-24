تكنولوجيا: هاتف Infinix Note 40 5G قادم في الطريق مع معالج Dimensity 7020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك شركة Infinix بالفعل أربعة أجهزة في مجموعة Note 40؛ بما في ذلك Note 40 و Note 40 Pro و Note 40 Pro 4G و Note 40 Pro+.

والآن، يبدو ان الشركة تعمل على عضو خامس في المجموعة؛ Note 40 5G. تم رصد هذا الهاتف على منصة Google Play Console وتم اعتماده أيضًا من قبل FCC و Wi-Fi Alliance و BIS، كما أنه ظهر ايضًا على Geekbench بالفعل.

تم إطلاق Note 40 في شهر مارس، وهو يدعم 4G فقط، ويتم تشغيله بواسطة معالج Helio G99 Ultimate من MediaTek.

من ناحية أخرى، يأتي Note 40 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7020 القادر على تشغيل 5G. سيتم إقران هذا مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في إصدار واحد، ولكن قد يكون هناك المزيد من كميات الذاكرة المتاحة في الإصدارات الأخرى.

سيعمل الهاتف بنظام Android 14. وفي قاعدة بيانات Geekbench 6، تمكن الهاتف من الحصول على 802 نقطة أحادية النواة و 2032 نقطة متعددة النواة.

يحتوي Note 40 5G على شاشة بدقة 1080 × 2436، وكثافة بكسلات تبلغ 480 بكسل لكل بوصة. وهو يدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

من المفترض أن يكون تصميم الهاتف مشابهًا لتصميم هواتف Note 40، مما لا يثير الدهشة وسيكون هناك ثلاث كاميرات في الخلف ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول هذه الكاميرات بعد.

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