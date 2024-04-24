تكنولوجيا: اعتماد جهاز Poco Pad وسيكون بمثابة Redmi Pad Pro بعلامة تجارية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد Poco واحدة من العلامات التجارية ذات القيمة لشركة شاومي، إلى جانب Redmi، وعلى الرغم من أننا رأينا بالفعل أجهزة Redmi اللوحية، إلا أن Poco لم تطلق واحدًا بعد.

ومع ذلك، يبدو اننا سنشهد جهاز لوحي قريبًا، إذ حصل جهاز Poco اللوحي بالفعل على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتم رصده أيضًا في قاعدة بيانات Camera FV-5.

يبدو أن جهاز Poco اللوحي سيُطلق عليه اسم Poco Pad. وسيكون له رقم الطراز 2405CPCFBG للأسواق العالمية، وسيصل بنظام HyperOS 1.0 من شاومي استنادًا إلى Android 14.

يدعم Poco Pad شبكة Wi-Fi 6 ويأتي مزودًا بمحول شحن بقوة 33 واط، مما يعني أنه يدعم الشحن السلكي بقوة 33 واط.

كما تؤكد قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن Poco Pad و Redmi Pad Pro الذي تم الكشف عنه مؤخرًا هما جهازان متطابقان، لذا فهذه حالة أخرى لإعادة تسمية Redmi إلى Poco.

وتؤكد قائمة Camera FV-5 أن Poco Pad يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تمامًا مثل Redmi Pad Pro.

يحتوي جهاز Redmi Pad Pro على شاشة IPS LCD تعمل باللمس مقاس 12.1 بوصة 1600 × 2560 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة عشوائية بسعة 6/8 جيجابايت، وسعة تخزين 128/256 جيجابايت، وبطارية بسعة 10000 مللي أمبير والتي تدعم شحن 33 واط.

لذلك من المفترض أن يتمتع جهاز Poco Pad بهذه المواصفات الدقيقة أيضًا عند إطلاقه دوليًا في المستقبل القريب.

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