تكنولوجيا: رصد أجهزة Nest Audio و Nest Hub Max الجديدة في تطبيق Google Home

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزداد الأمور حماسة بالنسبة لإصدارات أجهزة جوجل لعام 2024، وتستمر النتائج في الظهور. في آخر تحديث لتطبيق Google Home، تم العثور على مكبر صوت Nest Audio الجديد، وبشكل مفاجئ، جهاز Nest Hub Max الجديد.

مع وصول جهاز Pixel Tablet، المزود بقاعدة مكبرات صوت Google Assistant، بدا أن الشركة كانت تعمل على مجموعة Nest Hub.

وفي حين أن هناك العديد من الأشياء التي لا تزال سلسلة Nest Hub الأقدم تتعامل معها بشكل أفضل، إلا أن Pixel Tablet تمكن من أن يكون محورًا قويًا للمنزل الذكي وجهازًا لوحيًا يعمل بنظام أندرويد.

وعلى الرغم من ذلك، تم العثور على جهازًا جديدًا في تطبيق Google Home (الإصدار 3.16) والذي تم تصنيفه صراحةً في الكود باسم “Nest Hub Max”، إلى جانب طراز 2019 السابق.

وأكد الفحص الدقيق أيضًا أن هذا الجهاز القادم سيستخدم نفس تجربة برنامج العرض الذكي Google Assistant مثل جميع Nest Hubs السابقة، مما يعني أنه لن يستخدم اندرويد.

عندما أصدرت جوجل الجيل الثاني من Nest Hub، بعد ترقية طفيفة للأجهزة الداخلية، كانت الترقية الرئيسية هي تضمين مستشعر Soli لاكتشاف جودة النوم. ربما سنرى إضافة مماثلة للجيل الثاني من Nest Hub Max.

وفي مكان آخر، يتضمن تحديث Google Home أيضًا علامات على وجود مكبر صوت Nest جديد قيد العمل.

ربما ليس من الغريب أن يُطلق على مكبر الصوت ببساطة اسم “Nest Audio” في الكود، تمامًا مثل سابقه لعام 2020.

لقد رأينا سابقًا علامات على وجود مكبر صوت Nest كان قيد التطوير ويبدو أنه كان من المقرر إصداره في الخريف الماضي.

وكان الجانب الأكثر بروزًا هو أن مكبر الصوت يبدو مزودًا باتصال UWB، على غرار ما سيكون متاحًا قريبًا لجهاز Pixel Tablet.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الجهد في مجال الأجهزة قد وصل إلى طريق مسدود في الصيف الماضي، حيث تخلت جوجل عن خططها لتشغيل الجهاز باستخدام نظام Fuchsia الخاص بها.

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