شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم التكنولوجيا العالمي.. المرأة السعودية نموذجًا عالميًا للقيادة بمجالات التقنية والان نبدء بالتفاصيل



وتركز احتفالات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا العام على القيادة النسائية، للتأكيد على الحاجة الماسة إلى نماذج نسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. المرأة السعودية في رؤية 2030 مما جاء في رؤية (2030): "كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمًا مـن عناصر قوتنا، إذ تشـكل ما يزيد على (%50) من إجمالي عـدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتهـا وتمكينها من الحصول عـلى الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا."

أعوام من التميز 2018 مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات قفزت إلى 12% خلال العام 2018، من 7% خلال العامين 2016 و2017.

وفي مؤشر نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لعام 2018، جاء تفوق الطالبات السعوديات على الطلاب السعوديين في الرياضيات والعلـوم. 2020 بعام 2020 مثلت المرأة في سـوق العمل نسـبة 30% مـن إجمالي القـوى العاملـة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيـث قفـزت نسـبة مشاركة المرأة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى حوالي 24.7% في القطاع.

في الربع الثالث من 2020 ازدادت نسبة مشاركة المرأة في مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى وصلت إلى 22% تقريبًا، وبلغ إجمالي عدد النساء في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات تقريبًا أكثر من 70 ألف امرأة.

أطلـق برنامـج تمكين المـرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال قمة تمكين المرأة في نسختها الثانية في 1 فبراير2020م، بهدف بناء نظـام رقمي يتبنى العقول والمهارات التي تدعـم عمليـة التحـول الرقمـي ويطورهـا ويسـتقطبها، ويزيـد مـن جـودة فـرص العمـل للمـرأة. 2021 في 2021 وصلت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من 7% في عام 2017 إلى 25%. وهي نسبة أعلى من النساء في دول الاتحاد الأوروبي اللاتي تصل نسبة مشاركتهن إلى 17.9%، بحسب (يورو ستات 2021).

وفي مجال البرامج أطلقت وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات برنامجــاً لتأهيــل القيــادات الوطنيــة في القطاع بالشراكة مع جهــات عالمية مختصــة بتدريب القيادات،

كما أطلقت الوزارة برنامــج "مهــارات المســتقبل"، الذي وطن أكثر مــن 20 ألــف وظيفــة في الاتصــالات وتقنيــة المعلومات، أكثر من 30% منهم من النساء. 2022 زادت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية بنسبة بلغت 33.41% خلال 2022، متجاوزة أهداف المملكة ضمن رؤية 2030، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في قطاع الاتصالات والتقنية 23.6%.

كما تجاوز عدد السيدات اللاتي تم توظيفهن في المبادرات والمشاريع الخاصة بقطاع الاتصالات والتقنية أكثر من 25 ألف امرأة، وتم تمكين أكثر من 41 ألف امرأة من الانضمام للفرص الجديدة لقطاع الاتصالات والتقنية. 2023 حققت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني والمقدمة من

وجاءت الجائزة كترجمة لجهود الوزارة وتفوقها في مسيرة تمكين المرأة ، حيث حققت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة من 7% في عام 2018 لتصل إلى 35% في 2023، وتعد هذه النسبة هي الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين ووادي السيليكون. قياديات في التقنية والتكنولوجيا مشاعل الشميمري مهندسة سعودية في مجال هندسة الطائرات، المراكب الفضائية والصواريخ، رائدة أعمال في مجال الصواريخ السلمية، كابتن طيار تجاري، متحدثة ومؤثرة، أستاذة في قسم الميكانيكا والفضاء بجامعة ميامي الامريكية، أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

مستشار خاص للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية مع التركيز القوي في تطوير دور السعودية في سوق الفضاء العالمي. قبل انضمامها إلى وكالة الفضاء السعودية، كانت المهندسة مستشارًا في الطاقة النووية والدفع النووية الفضائي لشركة نورثرب قرمن في الولايات المتحدة المريكية.

ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي Digital Cooperation Council DCO منذ 27 نوفمبر 2020.

تشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ 2017، عضوية مجلس الإشراف الإداري في الشبكة العالمية لريادة الأعمال منذ 2019، عضوية مجلس المستقبل العالمي للاقتصاد الرقمي والمجتمع في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 2018 ومعهد ماساتشوستس للتقنية منذ 2018.

أول سعودية تعمل مديرة للخدمات الإلكترونية في وزارة خارجية المملكة. الدكتورة موضي الجامع لها أكثر من 10 أبحاث منشورة في مجلات علمية مرموقة بمجال الثغرات الرقمية والحلول الخوارزمية لصد الاختراقات والحماية الإلكترونية.

شاركت ضمن وفد نسائي سعودي يزور الاتحاد الأوروبي يضم نخبة من رائدات المجتمع المدني في المملكة.

حصلت على شهادة الـ«هاكر» الأخلاقي المعتمد Certified Ethical Hacker من لندن المعتمدة من وزارة الدفاع الأميركية الدكتورة تهاني الدسيماني كرمت عالمياً على مبادرتها في ريادة التعليم الإلكتروني في الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمر «بلاك بورد العالمي» 2018.

حصلت على شهادة الدكتوراه بالتربية تخصص تقنيات التعليم من جامعة وايومنغ، وعلى جائزة «ويلييت» للتفوق بالبحث العلمي من جامعة وايومنغ في الولايات المتحدة الأميركية 2011.

أستاذة متعاونة لتدريس مادة تقنيات التعليم ITEC 2360 في جامعة وايومنغ.

نوف اليوسف أول سعودية تحصل على شهادة الزمالة CCSK في معلومات أمن الحوسبة السحابية.

أول مديرة إدارة لقسم تدقيق تقنية وأمن المعلومات، ورائدة في تقنية وأمن المعلومات ولديها خبرات متعددة في المجال البنكي وقطاع الاتصالات. الدكتورة مروة حلواني أول سعودية حاصلة على الدكتوراه في علم المعلومات والبيانات الضخمة، محاضرة في قسم نظم المعلومات الإدارية ومشرفة قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال في مدينة رابغ.

حصلت على درجة الماجستير من جامعة مارشال بمدينة هنتنغتون في الولايات المتحدة الأميركية. ريانة برناوي أول امرأة سعودية تحلق نحو الفضاء وتصل إلى المحطة الفضائية الدولية

حاصلة على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا،عملت في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة.

طوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.

نوف العلويط مهندسة حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة من جامعة كوين ماري في لندن. ولاحقاً، حازت، وبعد جهد كبير، على درجة الماجستير في سياسة البيئة والطاقة من جامعة لندن الإمبريالية.

تعمل مديرة لقسم تطوير الأعمال في شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة، حيث تختص بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

الدمام - شريف احمد - تشغل المرأة الآن 40% ‫من الوظائف ذات المهارات العالية على الصعيد العالمي، إلا أن مشاركتها في المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تزال منخفضة.‬‬وتركز احتفالات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا العام على القيادة النسائية، للتأكيد على الحاجة الماسة إلى نماذج نسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.مما جاء في رؤية (2030): "كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمًا مـن عناصر قوتنا، إذ تشـكل ما يزيد على (%50) من إجمالي عـدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتهـا وتمكينها من الحصول عـلى الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا."مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات قفزت إلى 12% خلال العام 2018، من 7% خلال العامين 2016 و2017.وفي مؤشر نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لعام 2018، جاء تفوق الطالبات السعوديات على الطلاب السعوديين في الرياضيات والعلـوم.بعام 2020 مثلت المرأة في سـوق العمل نسـبة 30% مـن إجمالي القـوى العاملـة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيـث قفـزت نسـبة مشاركة المرأة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى حوالي 24.7% في القطاع.في الربع الثالث من 2020 ازدادت نسبة مشاركة المرأة في مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى وصلت إلى 22% تقريبًا، وبلغ إجمالي عدد النساء في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات تقريبًا أكثر من 70 ألف امرأة.أطلـق برنامـج تمكين المـرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال قمة تمكين المرأة في نسختها الثانية في 1 فبراير2020م، بهدف بناء نظـام رقمي يتبنى العقول والمهارات التي تدعـم عمليـة التحـول الرقمـي ويطورهـا ويسـتقطبها، ويزيـد مـن جـودة فـرص العمـل للمـرأة.في 2021 وصلت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من 7% في عام 2017 إلى 25%. وهي نسبة أعلى من النساء في دول الاتحاد الأوروبي اللاتي تصل نسبة مشاركتهن إلى 17.9%، بحسب (يورو ستات 2021).وفي مجال البرامج أطلقت وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات برنامجــاً لتأهيــل القيــادات الوطنيــة في القطاع بالشراكة مع جهــات عالمية مختصــة بتدريب القيادات،كما أطلقت الوزارة برنامــج "مهــارات المســتقبل"، الذي وطن أكثر مــن 20 ألــف وظيفــة في الاتصــالات وتقنيــة المعلومات، أكثر من 30% منهم من النساء.زادت مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية بنسبة بلغت 33.41% خلال 2022، متجاوزة أهداف المملكة ضمن رؤية 2030، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في قطاع الاتصالات والتقنية 23.6%.كما تجاوز عدد السيدات اللاتي تم توظيفهن في المبادرات والمشاريع الخاصة بقطاع الاتصالات والتقنية أكثر من 25 ألف امرأة، وتم تمكين أكثر من 41 ألف امرأة من الانضمام للفرص الجديدة لقطاع الاتصالات والتقنية.حققت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني والمقدمة من مجلس التعاون الخليجي ، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023.وجاءت الجائزة كترجمة لجهود الوزارة وتفوقها في مسيرة تمكين المرأة ، حيث حققت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة من 7% في عام 2018 لتصل إلى 35% في 2023، وتعد هذه النسبة هي الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين ووادي السيليكون.مهندسة سعودية في مجال هندسة الطائرات، المراكب الفضائية والصواريخ، رائدة أعمال في مجال الصواريخ السلمية، كابتن طيار تجاري، متحدثة ومؤثرة، أستاذة في قسم الميكانيكا والفضاء بجامعة ميامي الامريكية، أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.مستشار خاص للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية مع التركيز القوي في تطوير دور السعودية في سوق الفضاء العالمي. قبل انضمامها إلى وكالة الفضاء السعودية، كانت المهندسة مستشارًا في الطاقة النووية والدفع النووية الفضائي لشركة نورثرب قرمن في الولايات المتحدة المريكية.الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي Digital Cooperation Council DCO منذ 27 نوفمبر 2020.تشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ 2017، عضوية مجلس الإشراف الإداري في الشبكة العالمية لريادة الأعمال منذ 2019، عضوية مجلس المستقبل العالمي للاقتصاد الرقمي والمجتمع في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 2018 ومعهد ماساتشوستس للتقنية منذ 2018.أول سعودية تعمل مديرة للخدمات الإلكترونية في وزارة خارجية المملكة.لها أكثر من 10 أبحاث منشورة في مجلات علمية مرموقة بمجال الثغرات الرقمية والحلول الخوارزمية لصد الاختراقات والحماية الإلكترونية.شاركت ضمن وفد نسائي سعودي يزور الاتحاد الأوروبي يضم نخبة من رائدات المجتمع المدني في المملكة.حصلت على شهادة الـ«هاكر» الأخلاقي المعتمد Certified Ethical Hacker من لندن المعتمدة من وزارة الدفاع الأميركيةكرمت عالمياً على مبادرتها في ريادة التعليم الإلكتروني في الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمر «بلاك بورد العالمي» 2018.حصلت على شهادة الدكتوراه بالتربية تخصص تقنيات التعليم من جامعة وايومنغ، وعلى جائزة «ويلييت» للتفوق بالبحث العلمي من جامعة وايومنغ في الولايات المتحدة الأميركية 2011.أستاذة متعاونة لتدريس مادة تقنيات التعليم ITEC 2360 في جامعة وايومنغ.أول سعودية تحصل على شهادة الزمالة CCSK في معلومات أمن الحوسبة السحابية.أول مديرة إدارة لقسم تدقيق تقنية وأمن المعلومات، ورائدة في تقنية وأمن المعلومات ولديها خبرات متعددة في المجال البنكي وقطاع الاتصالات.أول سعودية حاصلة على الدكتوراه في علم المعلومات والبيانات الضخمة، محاضرة في قسم نظم المعلومات الإدارية ومشرفة قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال في مدينة رابغ.حصلت على درجة الماجستير من جامعة مارشال بمدينة هنتنغتون في الولايات المتحدة الأميركية.أول امرأة سعودية تحلق نحو الفضاء وتصل إلى المحطة الفضائية الدوليةحاصلة على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا،عملت في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة.طوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.مهندسة حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة من جامعة كوين ماري في لندن. ولاحقاً، حازت، وبعد جهد كبير، على درجة الماجستير في سياسة البيئة والطاقة من جامعة لندن الإمبريالية.تعمل مديرة لقسم تطوير الأعمال في شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة، حيث تختص بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.