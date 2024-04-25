تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاحن 50 واط باهظ الثمن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا قمت بشراء هاتف ذكي متطور من سامسونج، أو حتى هاتف متوسط ​​المدى، فلن يكون هناك شاحن في الصندوق، ولكن بالطبع ستبيع لك الشركة مجموعة متنوعة من الشواحن إذا كنت ترغب في ذلك.

واليوم، أطلقت الشركة شاحن بأغلى سعر على الإطلاق، وهو شاحن مزدوج بقوة 50 واط، والذي يمكنه إما شحن منفذ واحد بقوة 50 واط أو كليهما في نفس الوقت بقوة 25 واط لكل منهما.

هذه المواصفات ليست مثيرة للإعجاب على الإطلاق، لكنها كافية لهواتف سامسونج، التي لا يتجاوز أي منها دعم الشحن السلكي بقوة 45 واط، ومعظمها يصل إلى 25 واط.

لذا، فإن المواصفات مصممة خصيصًا لهواتف سامسونج، ولا بأس بذلك، ولكن سعر هذا الشاحن هو 69.90 يورو..

قد يفترض البعض أنه بما أن الشاحن سامسونج فإنه سيعمل بشكل أفضل مع هواتف سامسونج، ولكنه يستخدم PD/PPS تمامًا مثل أي شاحن لائق آخر موجود. لذا، في النهاية، فانت تدفع ثمن العلامة التجارية فقط.

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