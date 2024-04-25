تكنولوجيا: تسريبات جديدة لهاتف vivo X100s قبل ظهوره لأول مرة في شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت بعض الصور الجديدة لهاتف Vivo X100s القادم. فقد سمعنا سابقًا أن شركة vivo ستتجه بتصميم جديد أكثر انبساطًا وستنتقل من الهاتف المنحني X100، وهذه الصور تؤكد ذلك.

كما يقترح المصدر أيضًا إطلاق الثلاثي X100s و X100s Pro و X100s Ultra في شهر مايو.

يتميز X100s بإطار مسطح ذو تشطيب محكم ولوحة زجاجية خلفية منحنية قليلاً (2.5D). ويحتوي إعداد الكاميرا على حلقة وأربع كاميرات.

يبدو أن نظام الكاميرا لم يتغير عن X100، والذي يتضمن إعدادًا مقاس 15-70 مم مع عدسة فائقة الاتساع مقاس 15 مم، ومنظار مقاس 70 مم، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.6.

ويحتوي الهاتف على شاشة ذات حواف مسطحة ونظام ألوان مماثل، ولكنه أنحف بشكل ملحوظ حيث يبلغ 7.89 ملم.

ستكشف Vivo عن X100s m، على الأرجح مع معالج Dimensity 9300+ بتردد 3.4 جيجاهرتز.

بدأ سعر هاتف Vivo X100 بسعر 3999 يوان صيني، ونتوقع أن تبلغ تكلفة هاتف Vivo X100 نفس التكلفة تقريبًا.

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