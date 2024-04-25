تكنولوجيا: قاعدة بيانات TENAA تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo A3 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة OPPO عن هاتف A3 Pro، وسيتبعه قريبًا الإصدار القياسي.

ظهر هاتف Oppo A3 (PJT110) للتو على قاعدة بيانات TENAA، إذ تم الكشف عن بعض التفاصيل حول الهاتف القادم.

يأتي الهاتف مجهز بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080 بكسل + وأبعاد 162.9 × 75.6 × 8.1 ملم ويزن 191 جرامًا.

يأتي إصدار Pro بهيكل أنحف (7.5-7.9 ملم) وأخف وزنًا (177 جرامًا أو 182 جرامًا، حسب اللون).

يمكن تفسير السُمك والوزن الإضافيين من خلال البطارية، التي يجب أن تبلغ سعتها النموذجية 5500 مللي أمبير، أي أكثر بـ 500 مللي أمبير من Pro.

ومع ذلك، فإن الحد الأقصى لمعدل الشحن هو النصف فقط عند 33 واط (مقابل 67 واط للمحترفين).

ووفقًا لـ TENAA، سيحتوي هاتف OPPO A3 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

للمقارنة، يحتوي جهاز Pro على مجموعة 64 + 2 ميجابكسل في الخلف و 8 ميجابكسل في الأمام.

لا نعرف ما هو المعالج الذي سيتم استخدامه مع جهاز A3 (يحتوي جهاز Pro على أبعاد 7050). نحن نعلم أنه سيكون هناك العديد من التكوينات مع 8/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين 128/256/512 جيجابايت. وعلى عكس شقيقه، سيحتوي هذا الإصدار أيضًا على فتحة microSD.

لسوء الحظ، لم تنشر TENAA صورًا لـOppo A3 حتى الآن، وليس لدينا حتى عروض ثلاثية الأبعاد.

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