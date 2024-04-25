تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد جهاز iPad Air المرتقب بحجم 12.9 إنش لن يأتي بتقنية Mini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمرها القادم في السابع من شهر مايو، ولقد عاد جهاز iPad Air المميز بحجم 12.9 إنش للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي أكدت على أن هذا الإصدار لن يأتي بتقنية Mini LED في الشاشة.

على عكس التسريبات الأخيرة التي أشارت إلى أن جهاز iPad Air المرتقب من ابل والذي يتميز بحجم شاشة 12.9 إنش وتقنية Mini LED في الشاشة، جاء التقرير الجديد من “Ross Young” لينفي هذه التفاصيل.

ولقد أوضح “Ross Young” في تقريره الأخير أن شركة ابل تستعد لإطلاق جهاز الآيباد أير المميز بحجم 12.9 إنش بشاشة مميزة بتقنية IPS LCD على غرار إصدار الشركة الحالي.

كما تشير التوقعات إلى أن شركة ابل قررت التراجع عن دعم هذا الإصدار بتقنية Mini LED في الشاشة نظراً لإرتفاع تكلفة هذه التقنية، لذا ستستمر هذه التقنية حصرية على جهاز iPad Pro في الوقت الراهن.

أيضاً أضاف”Young” أن جهاز الآيباد المرتقب بتقنية Mini LED في الشاشة والمميز بحجم 12.9 إنش، سينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد بين شهري أكتوبر وديسمبر، إلا أن التفاصيل الجديدة لم تؤكد على العلامة التجارية لهذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث القادم لعملاق التكنولوجيا ابل.

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