تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن سعة البطارية في حافظة Galaxy Buds3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث” Galaxy Unpacked” القادم في منتصف شهر يوليو للإعلان عن عدد من منتجات سامسونج، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن عمر الشحن في حافظة سماعة Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي.

يتضمن مؤتمر سامسونج القادم عدد من الإعلانات عن منتجات سامسونج الجديدة، والتي يأتي على رأسها الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي التي شغلت بالفعل عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

ومن بين المنتجات المقرر الإعلان عنها خلال الحدث سماعة سامسونج اللاسلكية Buds3 Pro، التي رصدت في تسريبات قدمت مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

وتوضح التسريبات الجديدة خطط سامسونج لدعم سماعة Samsung Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية بقدرة بطارية 500mAh في حافظة الشحن.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن سعة البطارية في السماعة، إلا إصدار Pro السابق من السماعات اللاسلكية يتميز بقدرة بطارية 58mAh.

وفي تسريبات أخرى سجلت في منصة “TÜV SÜD” كشف فيها عن تسجيل السماعة اللاسلكية بسعة EB-BR630ABY فقط.

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