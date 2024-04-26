اتجاه لإغلاق تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، عن إغلاقه بدلا من بيعه، إذا استنفدت جميع الخيارات القانونية أمام التشريعات الأمريكية لحظر المنصة من متاجر التطبيقات فى الولايات المتحدة.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، بأن الخوارزميات التي يعتمد عليها تطبيق تيك توك في عملياته تعد أساسية لعمليات الشركة الصينية (الأم) بايت دانس، مما يجعل بيع التطبيق بالخوارزميات، أمرًا مستبعدا.

وأضافت القناة أن التطبيق يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات الشركة، لذلك تفضل إغلاقه في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلا من عملية البيع لأي مشتر أمريكي.

ولفتت إلى أن تأثير الإغلاق على أعمال الشركة الصينية سيكون محدودًا، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وأمس الخميس، اعتمد الكونجرس الأمريكي قانونا يطالب مجموعة "تيك توك" العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة .