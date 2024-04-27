تكنولوجيا: هاتف Honor 200 Lite ينطلق رسمياً بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن هاتف Honor 200 Lite من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وينطلق للأسواق بسعر 330 يورو.

يتميز هاتف Honor 200 Lite بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2412 بيكسل، كما يتوسط الشاشة فتحة مزدوجة والتي تتضمن كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، ونظام 2D للتعرف على الوجه.

أيضاً يضم الهاتف معالج Dimensity 6080، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor 200 Lite بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

ويتميز هذا الإصدار بسماكة 6.78مم، ووزن 166 جرام، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة MagicOS 8.0.

كما تقدم Honor هاتف Honor 200 Lite باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود، ويتوفر الهاتف بسعر 330 يورو في السوق الأوروبي مع عروض الحجز المسبق التي تشمل سوارة Honor Band 9 وسماعة Honor Choice Earbuds X5 مجاناً.

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