تكنولوجيا: سامسونج تعقد حدث Unpacked القادم في 10 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لعقد حدث “Galaxy Unpacked” في 10 من شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي مع Galaxy Ring.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن العملاق الكوري تستعد لعقد حدث في شهر يوليو المقبل للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Flip6 وFold6 وأيضاً Galaxy Ring.

واليوم تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر دقة حول موعد الحدث المرتقب من سامسونج، حيث من المتوقع أن ينطلق الحدث في 10 من يوليو.

وتؤكد التسريبات من جديد على أن الحدث يعقد في مدينة باريس في فرنسا التي تستضيف أيضاً فعاليات الألعاب الأولمبياد الصيفية هذا العام، ومن المقرر أن تكون سامسونج من الرعاة الرسميين لهذا الحدث.

كما تؤكد التقارير على أن مؤتمر سامسونج القادم سيكون من أكبر فعاليات “Unpacked” التي تتضمن الكثير من الإعلانات الهامة مثل هواتف Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 وأيضاً Fold6 Ultra أو هاتف Flip6 FE.

أيضاً من المتوقع أن يتضمن الحدث الإعلان عن سلسلة ساعات Galaxy Watch7 الذكية، وإصدار جديد من سماعات سامسونج اللاسلكية، مع خاتم سامسونج الذكي Galaxy Ring.

يذكر أن الموعد الجديد لحدث “Galaxy Unpacked” تم التأكيد عليه من عدد من المصادر، ومن المتوقع أن تعلن سامسونج بشكل رسمي عن هذا الموعد خلال الفترة القادمة.

المصدر