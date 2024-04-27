تكنولوجيا: إستمرار الشراكة بين سامسونج وجوجل لتطوير مميزات الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تعاون جديد بين شركة جوجل وسامسونج لتطوير مميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي في هواتف سامسونج ونظام الأندوريد.

أطلقت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 بمميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي التي تتضمن ميزة “Circle to Search” التي طورت من جوجل والتي قدمت في هواتف Pixel للمرة الأولى في إطار التعاون المشترك الذي يجمع الشركتين لتطوير مميزات الذكاء الإصطناعي.

ويستمر هذا التعاون لتطوير مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي خلال الفترة القادمة، حيث نشرت صورة على منصة X عبر حساب “Samsung Mobile” الرسمي والتي أكدت على إستمرار هذا التعاون لدفع مميزات أكثر لهواتف سامسونج ونظام الأندوريد.

وتجمع الصورة بين “Rick Osterloh” النائب الأول لرئيس Google مع “TM Roh” رئيس Samsung Electronics، ولقد أكد Osterloh تعليقاً على الصورة على أن الشراكة بين سامسونج وجوجل أقوى من أي وقت مضي لتطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي في خدمات وأجهزة الأندوريد.

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