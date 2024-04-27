إزاي تعرف إن شخص حظرك على سناب شات ؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبراء التقنية عن طريقتين لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على Snapchat أم لا.

وفيما يلي الطريقتين:

تحقق من محادثاتك الأخيرة

عندما تقوم بالدردشة مع شخص ما على Snapchat، يكون هناك سجل للمحادثات، يختفي هذا المحتوى إذا تم حظرك.

على هذا النحو، يعد التحقق من محادثاتك طريقة جيدة وبسيطة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك.

الخطوة 1: افتح تطبيق Snapchat على جهاز iPhone أو Android الخاص بك.

الخطوة 2: حدد علامة التبويب الدردشة .

الخطوة 3: ابحث عن محادثة سابقة مع الشخص، إذا انتهت المحادثة، فمن المحتمل أنهم قاموا بحظرك.

ابحث عن اسم الشخص في سناب شات

يمكنك أيضًا التحقق مما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على Snapchat من خلال البحث عن ملفه الشخصي.

الخطوة 1: افتح تطبيق Snapchat على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: في علامة تبويب الخريطة ، حدد أيقونة البحث .

الخطوة 3: أضف اسم الشخص الذي تريد البحث عنه في مربع البحث ، إذا لم تتمكن من العثور عليهم، فربما تم حظرك.