تكنولوجيا: جوجل تطلق الميزة التجريبية “ممارسة التحدث” والتي قد تصبح معلمك للغة الإنجليزية المنطوقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تواجه صعوبة في ممارسة اللغة الإنجليزية المنطوقة دون التفاعلات وجهًا لوجه، فقد يكون لدى جوجل الحل المناسب لك.

فوفقًا لتغريدة جديدة، فإن الميزة التجريبية الجديدة، وهي ممارسة التحدث، تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتك على تحسين مهاراتك في التحدث باللغة الإنجليزية من خلال ممارسة المحادثة.

وللوصول إلى ممارسة التحدث، سيحتاج المستخدمون أولاً إلى تمكين مختبرات البحث ضمن إعدادات تطبيق بحث جوجل. وبمجرد التمكين، يمكنك العثور على تدريب التحدث بالنقر فوق “تجربة مثال” داخل الميزة نفسها.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إليه على جهاز أندرويد الخاص بك عن طريق الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية باستخدام بحث جوجل.

حاليًا، يتم اختبار ممارسة التحدث في الأرجنتين وكولومبيا والهند وإندونيسيا والمكسيك وفنزويلا.

وذكرت جوجل أنه من المهم أن تتذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يزال قيد التطوير، لذا قد تختلف جودة ممارسة التحدث ومدى توفرها.

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