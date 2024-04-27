تكنولوجيا: صور ترويجية لهاتف Google Pixel 8a تكشف عن كاميرا “AI-mazing” بعد سبع سنوات من التحديثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أننا نشهد كل يوم تسريبًا جديدًا للهاتف Google Pixel 8a، وها نحن مع التسريب الثاني لهذا اليوم. هذه المرة، تم نشر بعض الصور الترويجية والتي تعطينا فكرة أفضل عما يمكن توقعه من الجهاز القادم.

ووفقًا لهذه الصور، سيحتوي هاتف Pixel 8a على معالج Tensor G3، وكاميرا “AI-mazing” مع Best Take، وAudio Magic Eraser، و Night Sight، ومكالمات واضحة تمامًا، حتى عندما يكون المتصل في وضع الاستعداد.

سيوفر الهاتف ايضًا بطارية موثوقة تدوم طوال اليوم“، وشهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، وسيحصل على سبع سنوات من التحديثات الأمنية تمامًا مثل Pixel 8 وPixel 8 Pro.

ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف للبيع في 16 مايو، أي بعد يومين من الكشف الرسمي المفترض عنه خلال مؤتمر مطوري Google I/O في 14 مايو.

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