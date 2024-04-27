تكنولوجيا: شهادات متعددة تشير إلى إطلاق POCO M6 في إصدار 4G قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بحسب ما ورد، من المقرر أن تطلق شركة شاومي هاتف POCO M6 4G للجمهور العالمي. يأتي هذا في أعقاب إطلاق POCO M6 5G.

كانت هناك العديد من التأكيدات من قبل الهيئات التنظيمية على أن شاومي تخطط لإطلاق تشكيلة POCO الجديدة. تشمل الهيئات التنظيمية لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة واللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات (NBTC) في تايلاند.

تشمل الطرز الحالية الأخرى في التشكيلة Xiaomi POCO M6 Pro 4G و POCO M6 Pro 5G. كما قد تم إدراج هاتف Xiaomi POCO M6 4G بلقب آخر على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

ومع ذلك، نشرت NBTC قائمة لهذا الطراز، بالإضافة إلى تحديد اسمه؛ POCO M6.

ووفقًا للتفاصيل الواردة من الجهة التنظيمية التايلاندية، سيدعم هاتف Xiaomi POCO M6 اتصال 4G LTE. الاستنتاج إذن هو أن شاومي ستبيع الجهاز باسم POCO M6 4G، نظرًا لأنه تم إصدار نسخة 5G مسبقًا.

تمت الإشارة إلى هاتف Xiaomi POCO M6 4G باسم 2404APC5FG على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويؤكد حرف G الموجود في الاسم أن شاومي ستبيع الجهاز عالميًا.

سيتم تشغيل الهاتف الذكي على نظام HyperOS وسيأتي ببطارية تبلغ سعتها 4930 مللي أمبير، وفقًا لوثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 33 واط ولكن من المتوقع أن يأتي ببطارية أعلى قليلاً من 4930 مللي أمبير.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق السلف المباشر لهاتف Xiaomi POCO M6 4G منذ عامين تقريبًا. لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت شركة شاومي تخطط لإطلاق النموذج على الفور.

من المتوقع الحصول على مزيد من الصور حول هاتف Xiaomi POCO M6 4G القادم من شاومي قبل إطلاق المنتج.

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