تكنولوجيا: مراجعة لعبة Stellar Blade

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت لعبة Stellar Blade دون أن يتم التركيز بشكل رئيسي على الإطار القصصي، حيث ركز مطوري اللعبة بشكل رئيسي على دفع تجربة ألعاب مثيرة مليئة بالأحداث والمعارك والمغامرات، وفي السطور القادمة نستعرض تجربة لعبة Stellar Blade.

تتميز لعبة Stellar Blade بتصميم وحشي يتدرج بطريقة ممتعة ومثيرة، وتدور أحداث اللعبة في أرض قاحلة بعد أن انتقل البشر إلى مستعمرة فضائية والتي تظهر باهتة في بعض المناطق من أحداث اللعبة، إلا أنها تظهر بتصميم حاد أكثر في المشاهد الهامة.

شخصيات لا تأتي بأسلوب أو مميزات خاصة

تدور الأحداث بشخصية “Eve” الرئيسية التي أرسلت إلى هذه الأرض القاحلة لتهديد “Naytiba” ومحاربة الوحوش التي إستعمرت الأرض بعد فرار البشر.

وتبدأ الشخصية الرئيسية في البحث عن بقايا الحضارة الإنسانية التي تشمل أربعة من العناصر التي يتم حراستها عبر 4 من زعماء الوحوش، كما يقدم كل عنصر تفاصيل حول الأحداث التي تعرضت لها الأرض، وسبب هروب البشر إلى المستعمرة في الفضاء، وأيضاً سبب خروج “Naytibas”.

ومع إكتشاف العناصر والتفاصيل واحدة تلو الأخرى لن يجد اللاعب مفاجآت غير متوقعة في الأحداث، كما تفتقر اللعبة لبناء جيد للشخصيات في القصة، كما أن القصة تعد المشكلة الرئيسية في لعبة Stellar Blade.

فعلى سبيل المثال لا تقدم اللعبة الكثير من التفاصيل حول شخصية “Eve” الرئيسية، التي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ المهام، وتجمعها علاقة قوية مع صديقتها ” Tachy”من الفرقة السابعة، كما أن شخصية “Eve” لا تحب التعرض للماء، إلا أن اللعبة لا تكشف عن تفاصيل أعمق حول الشخصية، كما أنها لا تنخرط في أي من التفاعلات مع الشخصيات الأخرى في اللعبة مثل آدم وليلي.

تنوع في الأعداء والتصميم

تعد الحركة والأكشن العنصر الأكثر أهمية في لعبة Stellar Blade، حيث تتميز اللعبة برسوم تتميز بتجربة إنسيابية وسلسة في الحركة بمستوى مرضي للمستخدم، مع مجموعة متنوعة من الأعداء.

كما أن أسلوب المعارك يتبنى التجربة المميزة للعبة Sekiro: Shadows Die Twice بنفس أسلوب القتال، والتركيز بشكل رئيسي على الدفاع على غرار Sekiro، حيث يتجه الأعداء إلى دفع إطلاق النيران بشكل متواصل، لذا سيكون على اللاعب الضغط المطول على زر للتصدي لهذه الهجمات منذ البداية حيث تؤدي كل هجمة إلى خفض نقاط العدو، وعند إنتهاء رصيد العدو من النقاط سيكون لدى اللاعب فرصة للقضاء على العدو بضربة قاضية تؤدي إلى القضاء على الأعداء التقليدين أيضاً.

وتصل هجمات العدو في صورة ومضات من الألوان، حيث يعبر كل لون عن نوع الهجمات التي يقوم بها العدو، على أن يشير اللون الأصفر إلى هجمة غير قابلة للصد لذا سيكون على اللاعب تفادي هذه الهجمة، بينما يشير الوميض الأزرق إلى أن هذه الهجمة يمكن التصدي له من خلال المراوغة، بينما يشير الوميض الأرجواني إلى أن هجوم العدو يمكن التصدي له عبر إكتشاف نقطة ضعف العدو، وهو أسلوب يحاكي لعبة Sekiro في القتال.

وتضيف اللعبة سلسلة من 4 مهارات Beta القتالية يمكن لشخصية “Eve” أن تستخدم هذه المهارات في مهام محددة، مثل إستخدام المهارات لشن هجوم كاسح لمجموعة كبيرة من الأعداء، أو هجوم بطعنات ثلاثية الذي يحدث أضرار كبيرة في العدو، مع هجوم موجه للأعداء بمجموعة من الصدمات من مسافة بعيدة، كما تتوفر آداة مخصصة لكسر درع العدو.

ويمكن إكتساب طاقة ومهارات Beta من خلال توجيه ضربات للعدو أو تفادي ضربات العدو، لذلك يتم توجيه اللاعب للتصدي لهجمات العدو كبديل للهروب المستمر.

من جانب أخر تتفوق لعبة Stellar Blade في تنوع الأعداء وأيضاً تنوع التصميم، حيث تضم اللعبة 48 نوع مختلف من “Naytiba” للقتال، إلا أن بعض هذه الوحوش تأتي بإختلافات طفيفة في التصميم عن بعضها البعض، أو قد تختلف في الأسلحة، لذا سيحتاج اللاعب إلى إدراك أسلوب العدو لبدء القتال والتصدي له.

يمكنك أيضاً أن تحظى بتجربة قتال رائعة في المعارك مع زعماء الأعداء، أو الوحوش العدوانية التي تزيد من التحدي والآثارة في القتال.

كما سيكون لدى اللاعب طيارة drone مثبتة على المعصم والتي تدعم إطلاق مجموعة مختلفة من الذخائر من مسافة بعيدة مع آليات جديدة مثل Burst التي تحسم المعارك الصعبة لصالحك.

ويمكن إكتساب Burst Skills عبر خوض المعارك الصعبة أيضاً والتصدي للهجمات على غرار Beta، إلا أن Burst تدعم إنهاء القتال لصالحك وإسقاط العدو، لذا يحتاج إكتساب قوة Burst إلى صد هجمات قوية من العدو.

مهام جانبية قد لا تستحق الرحلة

لا تقتصر المتعة في أحداث لعبة Stellar Blade على مواجهة وحوش Naytiba فقط، حيث يمكن للاعب إستكشاف مواقع آثار الحياة البشرية، وتخزين المتاجر، أو تبديل مظهر الشخصية أو القيام بمهام فرعية أخرى.

وتعيد هذه المهام الجانبية المستخدم في كثير من الأحيان إلى المستويات القديمة من اللعبة، بهدف إلتقاط ملاحظة محددة في مكان ما في اللعبة، أو تسليم عنصر ما، إلا أن الرحلة قد تصيب اللاعب بالملل، أيضاً لن يحصل المستخدم على الكثير من المعلومات للإستدال على الطريق، حيث يقتصر التوجيه على وميض في البوصلة لإرشاد اللاعب، أيضاً قد لا تستحق الرحلة الجهد المبذول من اللاعب في النهاية.

الخاتمة

إهتم مطوري لعبة Stellar Blade بدفع أفضل تصميم كواحدة من ألعاب الحركة القتالية المصممة بشكل جيد، كما أنها تتضمن الكثير من نقاط القوة وأيضاً بعض من نقاط الضعف الواضحة، حيث تفتقر اللعبة للإطار القصصي الذي يجذب اللاعب، والشخصيات التي تتمتع بأسلوب وكارزيما مميزة، أيضاً تعد المهام الجانبية مملة إلى حد كبير، كما تأتي اللعبة بأسلوب قتالي مستوحى من Sekiro مع الكثير من الوحوش وزعماء الأعداء المصممة بشكل جيد.