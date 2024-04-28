تكنولوجيا: مراجعة لفارة Razer Viper V3 Pro اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت فارة الألعاب اللاسلكية Razer Viper V3 Pro بتصميم خفيف جداً، ودعم معدل إقتراع لاسلكي يصل إلى 8000 Hz، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب هذا الإصدار.

أطلقت شركة Razer العام الماضي الجيل الثالث من فارة الألعاب اللاسلكية من سلسلة Viper، ولقد جاءت فارة “Viper V3 Hyperspeed” بتصميم جديد وبعض التغييرات التي تقدم تجربة مختلفة للمستخدم، والتي تتضمن مستشعر للتبديل السريع، كما جاء هذا الإصدار بتكلفة منخفضة مقارنة بالإصدارات الأخرى من السلسلة.

ولقد قدمت Razer فارة Viper V3 Pro لاحقاً بنفس لغة التصميم المقدمة في الإصدار منخفض التكلفة المميز بالشكل الإنسيابي الذي يقدم تجربة أفضل مقارنة بإصدار الشركة السابق Viper V2 Pro، كما أن الإصدار الجديد يأتي بسطح أملس.

ورغم تبني Razer نفس لغة تصميم “Viper V3 Hyperspeed” في إصدارها المميز من الفارات اللاسلكية، إلا أن فارة V3 Pro تنطلق أيضاً بمجموعة من التحسينات، كما أنها أول فارة تأتي بالجيل الثاني من مستشعر “Focus Pro 35K optical” الذي يدعم حساسية تصل إلى 35000 DPI، ويصل في أقصى سرعة إلى معدل 750 IPS، كما يدعم تسارع يصل إلى 70G.

أيضاً إختارت Razer موقع هذا المستشعر في الجزء السفلي إلى منتصف تصميم الفارة، كما تقدم الشركة الفارة مع موصل “HyperPolling” الذي يعزز معدل الإقتراع اللاسلكي في الفارة إلى معدل 8000 Hz.

الفارة تتميز أيضاً بوزن خفيف جداً 54 جرام، لذا تنافس بين مجموعة من أخف الفارات اللاسلكية المخصصة للألعاب في الأسواق، كما أنها أحد الفارات مرتفعة التكلفة أيضاً، وتتوفر Razer Viper V3 Pro باثنان من الإختيارات في الألوان هم الأسود والأبيض، كما أنها تتوفر للبيع في مجموعة متكاملة مع موصل HyperPolling اللاسلكي فقط.

التصميم

كما أوضحنا في السطور السابقة تأتي فارة Razer Viper V3 Pro بتصميم يحاكي إلى حد كبير إصدار الشركة منخفض التكلفة “Viper V3 Hyperspeed”، حيث تضم نفس الأزرار، ونفس التقسيم العلوي، ويظهر الإختلاف الرئيسي في مفتاح DPI الذي تم تبديل موقعه في فارة Razer Viper V3 Pro من الجزء العلوي إلى الجزء السفلي من الفارة، كما يدعم المفتاح في فارة Pro تبديل المهام مزدوجة حيث يعمل أيضاً كزر تشغيل للفارة، ويأتي هذا الزر إلى جانب المستشعر البصري.

وبالتجربة العملية تأتي V3 Pro بنفس التصميم العام المميز لفارة V3 Hyperspeed بشكل كبير، حيث تقدم حركة سلسة وإنسيابية، مع تصميم خارجي ناعم، وتأتي بطول 5 إنش أو 127.1مم، وإتساع 2.51 إنش أو 63.9مم، كما يتميز الجزء الخلفي بإرتفاع 1.57 إنش أو 39.9مم.

ويأتي الإختلاف الثاني بين فارة Pro وV3 Hyperspeed في التصميم الخفيف بشكل فائق في فارة Pro، حيث يتميز اللون الأسود بوزن 54 جرام، بينما يأتي اللون الأبيض بوزن 55 جرام، أي أخف 6 جرام مقارنة بفارة Logitech G Pro X.

من جانب أخر تأتي فارة Razer Viper V3 Pro بعدد 6 من الأزرار القابلة للبرمجة مع عجلة التمرير التي تدعم النقر، أزرار النقر إلى اليمين واليسار، واثنان من الأزرار، ومفتاح الطاقة/DPI إلى أسفل الفارة.

وتدعم Razer المستخدم بميزة برمجة مهام التمرير في الفارة لأعلى ولأسفل، ليصل مجموع إختيارات البرمجة في الفارة إلى 8 من الإختيارات، على أن يتم تعيين واحدة كنقرة أساسية للفارة.

وإلى أسفل الفارة تظهر اثنان من الأقدام المصممة من مادة PTFE والتي تتميز بحجم كبير بنسبة 100%، والتي تدعم إنزلاق الفارة بكفاءة أكثر، ويتوسط الجزء السفلي من الفارة المستشعر البصري، مع ومفتاح الطاقة/DPI.

وتأتي فارة Viper V3 Pro مع كابل USB-C إلى USB-A في محتوى الصندوق، والذي يتميز بطول 1.8 متر، وتصميم قوي.

الآداء

تعد فارة Razer Viper V3 Pro أول الإصدارات المميزة بمستشعر الشركة البصري الجديد “Razer Focus Pro 35K”، ويختلف هذا المستشعر عن الإصدار السابق “Razer Focus Pro 30K” في أقصى حساسية للإستشعار الذي يصل إلى 30000 أو 35000 نقطة لكل إنش.

كما تدعم الفارة ميزة مطابقة الحساسية عبر معايرة الفارة بإستخدام “Synapse 3″، أيضاً تدعم فارة Viper V3 Pro ضبط DPI بزيادات قدرها 1 وهي نسبة كبيرة حتى للاعبين المحترفين.

من جانب أخر يمكن لمستشعر Focus Pro 35K مواكبة سرعة تصل إلى 750 IPS وما يصل إلى 70 جيجا من التسارع، كما يدعم ضبط مسافات مختلفة، مع دعم تتبع سريع مع الأسطح المختلفة التي تشمل النسيج، والخشب، أو الجلود أو الخرسانة وأيضاً الزجاج.

كما تأتي فارة Viper V3 Pro بالجيل الثالث من مفاتيح Razer الضوئية التي تدعم حتى 90 مليون نقرة، أيضاً تتميز المفاتيح بثبات جيد وتدعم النقر بصوت مرتفع إلى حد ما، إلا أن التجربة العملية للفارة أكدت على أن المستخدم لن يواجه مشكلة النقرات الخاطئة أو النقر المزدوج.

أيضاً أكدت التجربة العملية للفارة على التجربة السلسة للنقر على الأزرار، كما تتميز أزرار الإبهام بتصميم مريح، ولا تأتي بحساسية مفرطة، وتتضمن الفارة بشكل فعلي عدد 5 من الأزرار القابلة للبرمجة، حيث لا يفضل الكثيرين برمجة مفتاح DPI في الجزء السفلي من الفارة.

من جانب أخر تأتي عجلة التمرير بتصميم صلب بمستوى أكثر من المطلوب بنسبة بسيطة، إلا أن التمرير الحر لا يعد الإختيار المطلوب لذا فإن نسبة الصلابة في تصميم عجلة التمرير مقبول في النهاية.

كما تأتي الفارة بمؤشر LED إلى أسفل عجلة التمرير، ويدعم هذا المؤشر التخصيص في Synapse 3 لدعم المستخدم بمعلومات عن حالة الإتصال أو حالة شحن البطارية، أو تنبيه المستخدم عند إنخفاض نسبة الشحن في البطارية.

وبشكل عام تأتي فارة Viper V3 Pro بآداء جيد في الألعاب، كما يدعمك التصميم الخفيف للفارة في التحكم السريع في ألعاب إطلاق النار لتحسين آداء المستخدم في الألعاب في الحركات السريعة.

البرامج

تدعم فارة Viper V3 Pro البرمجة وإجراء التعديلات المطلوبة عبر تطبيق الشركة Razer Synapse 3، والذي يقدم للمستخدم تجربة سلسة لإجراء التغييرات وإعادة تعيين مهام الأزرار، وضبط معدل الخطوات في DPI، إلى جانب ضبط إعدادات توفير الطاقة، أيضاً يمكن معايرة الفارة للأسطح المختلفة.

من جانب أخر تأتي فارة Viper V3 Pro بملف تعريفي واحد، لذا سيكون على المستخدم الرجوع إلى تطبيق Synapse 3 لتبديل الملفات التعريفية.

أيضاً تقدم Razer فارة Viper V3 Pro بميزة حصرية، وهي ميزة “مطابقة الحساسية” والتي تدعم المستخدم بميزة معايرة الفارة بإستخدام فارة أخرى، وهي عملية سلسة تتطلب تحريك الفارات معاً ببطأ مع تحديد موقع ضبط DPI لنقل تجربة المستخدم المفضلة من فارة أخرى إلى هذا الإصدار.

الإتصال والبطارية

تدعم فارة Viper V3 Pro اثنان من الأنماط في الإتصال اللاسلكي بين 2.4GHz عبر موصل HyperPolling اللاسلكي، أو إتصال سلكي عبر USB-C.

ويمكن للفارة أن تصل بمعدل الإقتراع 8000 Hz في الإتصال اللاسلكي، إلا أن الإتصال السلكي يقتصر على معدل 1000 Hz.

أيضاً يصل عمر البطارية إلى 95 ساعة من التشغيل عند ضبط معدل الإقتراع عند 1000 Hz، وفي حالة ضبط المعدل عند 8000 Hz تستمر الفارة بعمر شحن يصل إلى 17 ساعة من التشغيل فقط.

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تقدم فارة Razer Viper V3 Pro اللاسلكية كل ما يبحث عنه المستخدم في فارة خفيفة الوزن وتتضمن العديد من المميزات إلا أن بعض من هذه المميزات لن تمثل أهمية كبيرة للاعبين، وبشكل رئيسي إذا كان هدفك الإستفادة من معدل 8000 Hz في الإتصال اللاسلكي وميزة ضبط مفتاح DPI فإن فارة Razer Viper V3 Pro إختيار جيد إلا أن الأسواق تتضمن إصدارات أخرى من الفارات المنافسة بنفس المميزات مثل HyperX Pulsefire Haste 2.