شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في صناعة أشباه الموصلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الحكومة الإيطالية استثمار نحو 10 مليارات يورو في صناعة أشباه الموصلات على مدار العام الجاري.

وقال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، إن إيطاليا تستعد لتصبح إحدى أكبر منتجي الإلكترونيات الدقيقة في أوروبا. بناء مصنع رقائق إلكترونية وذكر وارسو استثمار بقيمة 2ر3 مليار يورو (4ر3 مليار دولار) من شركة "سيليكون بوكس" السنغافورية لبناء مصنع رقائق إلكترونية شمالي البلاد.



وجاء الإعلان بعدما أخفقت الحكومة في إقناع شركة الرقائق الأمريكية العملاقة "إنتل" في الاستثمار بالبلاد.

وأضاف: "أعتقد أننا سنكون خلال الأسابيع المقبلة في وضع يمكننا معه الإعلان عن أمور أخرى على نفس القدر من الأهمية."