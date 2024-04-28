تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن كاميرات هواتف Xperia 1 VI و Xperia 10 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت واقيات العدسات الزجاجية لهاتفي Xperia 1 VI و 10 VI المرتقبين في سوق Rakuten باليابان قبل حدث إطلاق Xperia المقرر في 17 مايو.

والشيء الملحوظ هو أن كلا الواقيين أكبر من تلك الموجودة في الاصدارات السابقة، كما انهم يتميزان بفتحات أوسع يمكن ان تترجم إلى أجهزة استشعار الكاميرا أكبر.

يبلغ حجم واقي العدسة لهاتف Xperia 1 VI حوالي 1.5 × 5.2 سم مقارنة بـ 1.3 × 4.9 سم الموجود في Xperia V، في حين يبلغ حجم واقي العدسة الخاص بـ Xperia 10 VI حوالي 1.6 × 3.3 سم وهو أيضًا أكبر فعليًا من منطقة إعداد الكاميرا على الاصدار السابق.

هناك احتمال أن تكون إعدادات الكاميرا الكبيرة هذه مخصصة للشكل فقط وأن تظل المستشعرات الموجودة بداخلها دون تغيير.

كما تزعم شائعة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن هاتف Xperia 1 VI سيستخدم نفس مستشعرات الكاميرا مثل الاصدار السابق؛ عدسة رئيسية مقاس 24 مم بدقة 48 ميجابكسل (فتحة f/1.9 ومستشعر 1/1.35 بوصة)، وكاميرا فائقة الاتساع مقاس 16 مم بدقة 12 ميجابكسل (f/2.2 و مستشعر 1/2.5 بوصة)، وكاميرا مقربة مقاس 85-125 مم بدقة 12 ميجابكسل (مستشعر 1/3.5 بوصة وتقريب مستمر) ومن المتوقع أن تقدم سوني تحسينات على البرامج.

وأظهرت الصور التي تم تسريبها مؤخرًا لجهاز Xperia 1 VI تصميمًا متطابقًا لجهاز Xperia 1 V مع شاشة طويلة مقاس 6.5 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تتخطى معدل 21:9 الذي شوهد في الاصدارات السابقة.

يشاع أيضًا أن شركة سوني ستتخلى عن دقة 4K على هاتفها الرائد. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت.

المصدر