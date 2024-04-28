تكنولوجيا: تسريب شرائح هواتف OnePlus Nord 4 و Nord CE4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أعلنت شركة OnePlus بالفعل عن الهاتف الذكي Nord CE4 رسميًا، وهو مدعوم بمجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم.

والآن، قدم لنا تسرب جديد من أحد المسربين الموثوقين تفاصيل حول الشرائح التي تعمل على تشغيل الجهازين التاليين اللذين يحملان العلامة التجارية Nord، لأنه من الواضح أنه سيكون هناك جهازين آخرين قادمين في الأسابيع التالية.

سوف يستخدم Nord 4 معالج Snapdragon 7+ Gen 3، في حين أن Nord CE 4 Lite سيعمل مع Snapdragon 6 Gen 1. ومن المتوقع أن يكون Nord 4 عبارة عن OnePlus Ace 3V معاد تسميته، وهو جهاز تم إطلاقه في الصين الشهر الماضي، ويتم تشغيله أيضًا بواسطة معالج Snapdragon 7+ Gen 3.

ليس من الواضح بالضبط متى سيتم إطلاق Nord 4 وNord CE4 Lite رسميًا، ولكن من المتوقع ان يحدث ذلك قريبًا.

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