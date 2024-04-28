تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Infinix GT 20 Pro بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Infinix النقاب عن إصدارها الجديد من هواتف الألعاب منخفضة التكلفة Infinix GT 20 Pro، الذي يأتي بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، وشريحة مخصصة للألعاب.

يتميز هاتف Infinix GT 20 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يأتي الهاتف بحواف نحيفة بسماكة 2.1مم، لتشغل الشاشة نسبة 94.3% من هيكل الهاتف.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، كما تأتي بنسبة سطوع 1300 nits، وتعتيم 2340Hz PWM، ويتميز الهاتف بتدرج لوني بمعايير DCI-P3، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً ينطلق هاتف GT 20 Pro برقاقة معالج Dimensity 8200 Ultimate، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، كما يتوفر الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، ويدعم الهاتف أيضاً ذاكرة إفتراضية تصل إلى 12 جيجا بايت رام.

أيضاً ينطلق Infinix GT 20 Pro بشريحة للشاشة مخصصة لتحسين آداء الهاتف في الألعاب، و يستخدم Pixelworks X5 Turbo تقنية MEMC وتقنية Game Optical Optimization لتعزيز معدل الإطارات في الألعاب إلى 120 إطار لكل ثانية.

كما يدعم هاتف GT 20 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويأتي ببعض المميزات مثل PD 3.0، ونمط شحن “Hyper Charge”، وشحن Bypass.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة XOS 14 المخصصة لهواتف GT التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ومن المقرر أن يدعم GT 20 Pro تحديث النظام على مدار عامين، وتحديث برمجيات الحماية على مدار 3 سنوات.

ولتجربة غامرة في الألعاب تدعم Infinix هذا الإصدار بمكبرات صوتية مزدوجة من JBL، مع محرك x-axis للإهتزازات في الألعاب.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف GT 20 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وللإتصال يأتي Infinix GT 20 Pro بدعم لتقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث، ونظام GPS، وNFC، مع ماسح IR blaster، ومنفذ USB C، ويدعم الهاتف معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، كما يتميز بأبعاد 164.26 في 75.43 في 8.15 مم ووزن 194 جرام.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار بألوان الأزرق، والبرتقالي، إلى جانب اللون الفضي بسعر 1299 ريال سعودي للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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