تكنولوجيا: تقرير يؤكد هواوي لن تحتاج إلى تكوينات خارجية لإنتاج هواتفها الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن شركة هواوي تقترب من السيطرة على عملية إنتاج هواتفها الذكية بنسبة 100% بشكل كبير، حيث ترتكز عملية إنتاج سلسلة Pura 70 على تكوينات تم إنتاجها في الصين بنسبة 90%.

واجهت العملاق الصيني هواوي الكثير من التحديات في إنتاج هواتفها الذكية خلال الفترة الماضية، حيث فرضت القيود الأمريكية الكثير من الشروط على شركة هواوي، والتي أدت في النهاية إلى تأخر الشركة وإنخفاض حصتها في سوق الهواتف الذكية عالمياً.

ولقد أوضحت أحدث التقارير التي نشرت من شركة أبحاث في اليابان أن سلسلة هواتف Pura 70 الأخيرة من هواوي جاءت بتكوينات ترتكز بنسبة كبيرة على إنتاج شركات صينية، والتي تتضمن وLens Technology، وGoertek، وCsun، وSunny Optical، وأيضاً BOE وCrystal-Optech.

كما أكد التقرير على أن هذه الشركات قدمت نسبة تصل إلى 90% من تكوينات هواتف Pura 70 والتي تشمل المعالجات، والبطاريات، والشاشة، والهيكل الخارجي للهواتف وغيرها من التكوينات.

ويعد هاتف Pura 70 Ultra من أكثر الإصدارات التي ترتكز على تكوينات تم إنتاجها خارج السوق الصيني، والتي تتضمن معالج Kirin 9010 المتطور إلى جانب الكاميرة الرئيسية في الهاتف، حيث تحتاج هذه التكوينات إلى تقنيات نادرة في السوق الصيني.

أيضاً يؤكد التقرير على أن شركة هواوي تتجه إلى تحقيق هدفها في إنتاج محلي كامل لتكوينات هواتفها الذكية، كما كشف تقرير IDC عن إستحواذ كلٍ من هواوي وHonor بالفعل على حصة كبيرة من مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصيني بالفعل في الربع الأول من 2024.

ولقد ساهمت سلسلة Pura 70 في رفع نسبة مبيعات هواتف هواوي من جديد، حيث إنتهى مخزون الهواتف بعد إرتفاع طلبات الحجز بنسبة كبيرة منذ إنطلاق السلسلة بشكل رسمي.

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