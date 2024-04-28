تكنولوجيا: تفاصيل السعر المتوقع لهاتف سوني المرتقب Sony Xperia 1 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سوني مؤتمرها القادم في 17 من شهر مايو المقبل لكشف النقاب عن هاتف Xperia 1 VI، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن السعر المتوقع لهذا الإصدار.

شغل هاتف Xperia 1 VI الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي كشفت عن تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة التصميم المميز لوحدة الكاميرة الخلفية والتي تأتي بحجم أكبر مقارنة بكاميرة الإصدار السابق Xperia 1 V.

كما أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف Xperia 1 VI لن يأتي بشاشة 4K على غرار الإصدارات السابقة، أيضاً يأتي هذا الهاتف بتغيير للأبعاد المعتادة في هواتف سوني السابقة.

وفي أحدث التفاصيل التي جاءت حول هذا الإصدار كُشِف عن السعر الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق، حيث من المقرر أن يتوفر في سوق تايوان بسعر 1224 دولار أو 1143 يورو وهو مستوى تسعير أقل بنسبة بسيطة مقارنة بالإصدار السابق الذي انطلق للأسواق بسعر 1288 دولار.

من جانب أخر لا تؤكد التفاصيل الجديدة على أن سوني ستقدم الهاتف بنفس مستوى التسعير في كافة الأسواق، ومن المقرر أن تؤكد سوني هذه التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده الشهر المقبل.

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