تكنولوجيا: تطبيق Samsung Internet Browser Beta يضيف ميزات جديدة مفيدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج الإصدار الجديد من تطبيق Samsung Internet Browser التجريبي، وهو إصدار 26.0.0.19. ووفقًا لـ SamMobile، فهو يتضمن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة أثناء التواجد في الوضع السري.

يشبه الوضع السري إلى حد ما وضع التصفح المتخفي المتوفر على Chrome. وفي الوضع السري، سيرى أولئك الذين يستخدمون متصفح Samsung Internet Browser ملفات تعريف الارتباط محذوفة عند الخروج من المتصفح، ولم يتم تسجيل أي بيانات محفوظات.

لن يسمح الإصدار الثابت من التطبيق للمستخدمين بالتقاط لقطات شاشة في الوضع السري.

وعلى الرغم من عدم ذكره في قائمة التغيير الخاصة بالتحديث التجريبي الأخير، أشار @theonecid، على منصة “X”، إلى أن الإصدار التجريبي من متصفح Samsung Internet Browser سيسمح للمستخدمين بإضافة أداة بحث وأداة قياس الأداء إلى الشاشة الرئيسية.

وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على البحث عن الأشياء من الشاشة الرئيسية، وكذلك الوصول إلى إشاراتهم المرجعية من المتصفح مباشرة من الشاشة الرئيسية.

ولتثبيت متصفح Samsung Internet Browser على هاتف أندرويد الخاص بك (دون الحاجة إلى استخدام هاتف سامسونج)، انقر على هذا الرابط الذي سينقلك إلى قائمة المتصفح في متجر Google Play.

وإذا كنت ترغب في تثبيت الإصدار التجريبي من متصفح الهاتف المحمول، فانقر على هذا الرابط وسيتم إرسالك إلى قائمة التطبيق التجريبي في متجر Play.

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