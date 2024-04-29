تكنولوجيا: رقم طراز هاتف Samsung Galaxy S24 FE يشير إلى إطلاقه عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن ينضم هاتف Samsung Galaxy S24 FE إلى سلسلة S24 “الرئيسية” في سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد هذا العام.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تأكيد بأي حال من الأحوال من الموعد المحدد، إلا ان هناك تسريبًا جديدًا يدعي أن الجهاز موجود بالتأكيد، على الأقل.

نشر المصدر Android Headlines قائمة منتجات لخليفة S23 FE بالاسم (والعلامة التجارية)، معززة بأربعة أرقام طرازات تختلف، وفقًا لأسلوب سامسونج الحقيقي، من حيث طابعها النهائي فقط: SM-S721B، و SM-S721N، و SM- S721U و SM-S721W.

يشير هذا المستوى من التفاصيل عادةً إلى التباين الإقليمي، ويشير إلى أن S24 FE سيكون متاحًا في أوروبا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وكندا على التوالي.

ثم مرة أخرى، لم يتم تأكيد هذه المعلومات الجديدة بعد من قبل مصادر أخرى مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، التي لم تقم بعد بتسجيل أي جهاز بواسطة هذا المعرف.

ليس لدى التسريب أيضًا ما يقوله عن الشائعات القائلة بأن S24 FE يحتوي على إصدارات كوالكوم و Exynos، على الرغم من أن هذا قد لا يعني الكثير: النسخة الأمريكية من سابقتها تحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 1، في حين أن الإصدارات الألمانية لديها Exynos 2200.

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