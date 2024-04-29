شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحب أول تقدير رسمى لعمر الكون.. ناسا توقف تلسكوب هابل مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا، عن أن تلسكوب هابل الفضائي أوقف عملياته مؤقتًا بسبب مشكلة ميكانيكية، التي تكمن في إحدى أجهزة الجيروسكوب اللازمة لمساعدة هابل في الوصول إلى أهداف جديدة، ودخل هابل تلقائيًا في "الوضع الآمن"، عندما بدأ أحد الجيروسكوبات الثلاثة في إرسال قراءات خاطئة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم العلماء هابل لتحديد أول تقدير رسمي لعمر الكون، وكذلك لالتقاط صور من البداية، وتم تعليق العمليات في الوقت الحالي، بينما يعمل مسئولو ناسا على إصلاح الخلل.

تم إطلاق التلسكوب الفضائي البالغ من العمر 34 عامًا في عام 1990، وقد واجه مشكلات مع الجيروسكوبات الخاصة به من وقت لآخر، وبالإضافة إلى قياس السرعة التي يدور بها الجسم، تساعد الجيروسكوبات أيضًا هابل على البقاء مستقرًا وموجهًا.

تحتوي كل جيروسكوبات التلسكوب على عجلة تدور 19200 مرة في الدقيقة داخل أسطوانة محكمة الغلق، ويتم غمر الأسطوانة في سائل سميك ولزج يشبه زيت المحرك، حيث تتخلل الأسلاك الدقيقة السائل، وتحمل الكهرباء إلى المحرك.

ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الحال الآن، ولكن في الماضي، كان الهواء المضغوط الذي يدفع السائل السميك إلى الفضاء مع الأسلاك يؤدي إلى تآكلها وتسبب في كسرها، وكانت آخر مهمة لمكوك الفضاء لخدمة الجيروسكوبات في عام 2009، ففي تلك المهمة، تم استبدال الجيروسكوبات المكسورة بأخرى مملوءة بالنيتروجين المضغوط بدلاً من الأكسجين، بهدف منع التآكل.

لكن منذ انتهاء برنامج المكوك الفضائي عام 2001 وإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي عام 2021، لا توجد خطط لإرسال المزيد من أطقم إصلاح هابل، لكن هذا لا يعني بالضرورة نهاية هابل.

أعلنت ناسا أن نفس الجيروسكوب واجه مشكلة في نوفمبر، مما تسبب في دخول هابل إلى الوضع الآمن في ذلك الوقت أيضًا.

لقد حدث ذلك عندما أعطى الجيروسكوب قراءات خاطئة، مما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليه لقياس مدى سرعة دوران هابل بدقة.

وقالت ناسا، إن الفريق الذي يشغل التلسكوب يعمل على إيجاد الحلول المحتملة، ويمكن أن تعمل بجيروسكوب واحد فقط، إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة، سيقف الجيروسكوب الثالث المتبقي في وضع الاستعداد كاحتياطي.

كما أنه بالعودة إلى عام 2009، عندما تمت صيانة هابل للمرة الخامسة والأخيرة، فقد تلقى ستة جيروسكوبات جديدة، فيما يوجد ثلاثة فقط من تلك الجيروسكوبات لا تزال تعمل، بما في ذلك الجيروسكوب الذي كان يرسل إشارات خاطئة.

يستخدم هابل ثلاثة جيروسكوبات في المرة الواحدة، ولكن من الممكن أن يعمل مع واحد فقط في كل مرة.

وكتبت الوكالة في إعلان اليوم: "تتوقع ناسا أن يواصل هابل تحقيق اكتشافات رائدة، والعمل مع مراصد أخرى، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للوكالة، طوال هذا العقد وربما في العقد التالى".