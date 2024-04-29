شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet يُسهل تبديل المكالمات.. كل ما تحتاج معرفته عن الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل Google Meet على ميزة جديدة ستسهل على المستخدمين التبديل بين جهازين مختلفين أثناء إجراء المكالمة، حيث أن الميزة الجديدة، التي يطلق عليها اسم Switch Here، ستزيل الحاجة إلى إنهاء المكالمة من جهاز واحد وإعادة الانضمام من جهاز مختلف، مما يجعل العملية سلسة.



Google Meet

وقد أتاح عملاق التكنولوجيا هذه الميزة لكل من حسابات Workspace وكذلك أصحاب الحسابات الشخصية، مع ملاحظة أن جوجل قدمت في وقت سابق من هذا العام ميزة جديدة لتطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها والذي سمح للمضيفين والمضيفين المشاركين بتثبيت ما يصل إلى ثلاثة مشاركين على الشاشة.

وعند الإعلان عبر منشور مدونة Workspace، قالت جوجل "بدءًا من اليوم، يمكنك النقل بسلاسة بين الأجهزة أثناء إجراء مكالمة Google Meet دون قطع الاتصال وإعادة الانضمام[..] ستلاحظ خيار "التبديل هنا" الجديد عند الانضمام، يمكنك إجراء اجتماع على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، والذي سيعمل على تحويل المكالمة من أجهزتك المحمولة مع الحفاظ على المحادثة المستمرة ودون القلق بشأن فقدان معلومات مهمة.

شارك المنشور أيضًا عرضًا توضيحيًا سريعًا للفيديو للميزة وهي تعمل بشكل واضح إلى حد ما، وإذا انضم المستخدم إلى مكالمة باستخدام هاتفه الذكي أو الكمبيوتر المحمول، فيمكنه فتح رابط الاجتماع على الجهاز الآخر والذي سيظهر الآن زر Switch Here بدلاً من "الانضمام الآن"، وبمجرد النقر عليه، سيقوم التطبيق بنقل المستخدم بسلاسة من جهاز إلى آخر، دون إظهار الانتقال إلى المشاركين الآخرين.

هذه ميزة مفيدة لأولئك الذين يتعين عليهم حضور الاجتماعات أثناء سفرهم أو عدم تواجدهم بالقرب من جهاز الكمبيوتر، وبدلاً من تأخير الاجتماع بسبب عدم توفر الجهاز، يمكنهم ببساطة الانضمام من هواتفهم والتبديل عند وصولهم إلى أجهزتهم الأساسية، وعلى الرغم من أن هذه الميزة متاحة لمستخدمي Google Workspace المشتركين في الخدمة المدفوعة، إلا أن هذه الميزة مجانية الاستخدام ومتاحة أيضًا لأصحاب الحسابات الشخصية.