شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستأنف المحادثات مع OpenAI لإنشاء روبوت محادثة لأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت شركة أبل المحادثات مع OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، لتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لتقرير جديد في بلومبرج، وتنشأ أبل أيضًا نماذج لغوية كبيرة خاصة بها لتشغيل بعض ميزات iOS 18، لكن محادثاتها مع OpenAI تتمحور حول "مكون الدردشة والبحث"

وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، تجري شركة أبل أيضًا محادثات مع جوجل لترخيص Gemini، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة جوجل، لنظام التشغيل iOS 18.

وأفادت بلومبرج أن هذه المحادثات لا تزال مستمرة، وأن الأمور لا تزال مستمرة، وأن الأمور لا تزال تسير في أي من الاتجاهين لأن شركة أبل لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أي منها تكنولوجيا الشركة المستخدمة.

قد ينتهي الأمر بشركة أبل إلى ترخيص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من كلا الشركتين أو عدم ترخيص أي منهما.

ظلت شركة أبل هادئة بشكل ملحوظ بشأن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى مع انزلاق بقية وادي السليكون إلى سباق الذكاء الاصطناعي.

لكنها أسقطت ما يكفي من التلميحات للإشارة إلى أنها تعد شيئًا ما، عندما أعلنت الشركة عن أرباحها في فبراير، حيث قال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن شركة آبل تواصل العمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهي متحمسة لمشاركة تفاصيل العمل المستمر في هذا المجال في وقت لاحق من هذا العام.

وزعمت أن جهاز M3 MacBook Air الجديد الذي أطلقته الشهر الماضي كان "أفضل كمبيوتر محمول استهلاكي في العالم للذكاء الاصطناعي".

وأصدرت شركة أبل أيضًا مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر والتي تم تصميمها للتشغيل محليًا على الأجهزة بدلاً من السحابة.

لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل في أجهزة أيفون والأجهزة الأخرى.