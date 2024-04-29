شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذف 3 تطبيقات من متجرها بسبب إعلانات إباحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير من موقع 404 Media (عبر أبل Insider) عن أن شركة أبل أزالت 3 تطبيقات من متجرها.

تم وصف هذه التطبيقات بأنها "مولدات فنية قائمة على الذكاء الاصطناعي" على الرغم من أن ما فعلوه بالفعل هو إنشاء "صور عارية غير توافقية"، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا يزال من الممكن استخدام هذه الصور لإحراج النساء أو إذلالهن وابتزازهن.

وقالت 404 Media إن شركة أبل قامت بإزالة التطبيقات ولكن ليس قبل أن تمنح عملاق التكنولوجيا روابط للتطبيقات وإعلاناتها، وأشار التقرير إلى أن شركة آبل لم تتمكن من العثور على التطبيقات المخالفة بنفسها، وفي حين قدمت بعض هذه التطبيقات ميزة تبديلات للوجه على صور للبالغين.

بدأت بعض هذه التطبيقات في الظهور في App Store منذ عام 2022 وبدت جيدة لكل من أبل وجوجل حيث تم إدراج التطبيقات في App Store وPlay Store على التوالي، ومن غير المعروف على ما يبدو لشركات التكنولوجيا أن المطورين الذين يقفون وراء هذه التطبيقات كانوا يعلنون عن مواد الإباحية على مواقع للبالغين.

وعلى الرغم من طلب آبل وجوجل، إلا أن أحد التطبيقات لم يتوقف عن الإعلان على مواقع البالغين حتى هذا العام عندما سحبت جوجل التطبيق من متجر بلاي.

مع اقتراب شركة أبل من إصدار بعض إعلانات الذكاء الاصطناعي الكبيرة المتعلقة بنظام iOS 18 وSiri في مؤتمر WWDC في يونيو، تحاول الشركة الحفاظ على صورة واضحة ونظيفة، ويتضمن ذلك قرار شركة أبل بترخيص المقالات من الناشرين لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، وتم رفع دعوى قضائية ضد جوجل وOpenAI من قبل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر بعد استخدام مقالات المنشور لتدريب الذكاء الاصطناعي دون إذن.