شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على إضافة ملخصات الذكاء الاصطناعي عند الطلب إلى Google Chat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل علي طرح حل لمشكلة المحادثات الطويلة في دردشة جوجل، وفقًا للسلاسل الجديدة الموجودة في كود التطبيق، ربما تحصل Google Chat على ملخصات حسب الطلب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت الحالي، يقوم Google Chat تلقائيًا بتلخيص المحادثات في سلاسل الرسائل، ولكن هذه الملخصات عامة وقد لا تلتقط دائمًا التفاصيل المهمة، لذلك ستسمح ميزة الملخص الجديدة عند الطلب، التي اكتشفها AssembleDebug (عبر PiunikaWeb)، للمستخدمين بالتحكم وإنشاء الملخصات كلما احتاجوا إليها.

علي سبيل المثال اذاكنت مضطر إلى الانضمام إلى اجتماع ما، وتريد النظر سريعاً لمحادثة جرت في وقت سابق من الأسبوع من أجل الاستعداد، من خلال الملخصات حسب الطلب تستطيع، الضغط لفترة طويلة على سلسلة الدردشة وسيقوم نموذج لغة الذكاء الاصطناعي من Google، Gemini، بإنشاء ملخص موجز للمحادثة لك، وسيسلط هذا الملخص الضوء على النقاط الرئيسية ويساعدك على متابعة الأمور بسرعة.

من المهم أن تتذكر أن هذه الملخصات يتم إنشاؤها بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي، ومثل أي ذكاء اصطناعي، قد تكون هناك قيود، وتقر جوجل بذلك وتخطط لتضمين إخلاء المسؤولية ضمن الملخصات لإعلام المستخدمين بأوجه القصور المحتملة، وتم العثور على هذا بالفعل في إحدى السلاسل الموجودة في الكود، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتقديم تعليقات على الملخصات، مما سيساعد جوجل على تحسين دقة وفعالية Gemini بمرور الوقت.

يمكن أن تكون الملخصات حسب الطلب أداة قيمة لأي شخص يعتمد على Google Chat في العمل للتواصل والتعاون، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لإدارة المحادثات الطويلة والمعقدة حيث يمكن أن يمثل تتبع كل ما قيل تحديًا.

لم يتم طرح هذه الميزة بشكل نهائي، حيث تم العثور عليها فقط من خلال النظر في الكود، لذلك ليس هناك ما يضمن أنه سيتم طرحها، ومع ذلك، وبالنظر إلى أن ملخصات الذكاء الاصطناعي لـ Gmail تعمل بالفعل على الويب وقريبًا على Android، فليس من المستبعد أن تصل في النهاية إلى جميع التطبيقات التي تعد جزءًا من مجموعة Google Workspace.