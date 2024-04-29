شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Gmail يلخص رسائل البريد الإلكتروني.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل لاستبدال مساعدها بـ Gemini مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم (AI) ونموذج اللغة الكبير (LLM)، حيث يعد Gemini بتقديم إمكانات محسنة مقارنة بسابقه، إحدى الميزات البارزة هي قدرته على تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وهي وظيفة تم تعيينها لتعزيز الإنتاجية بشكل كبير.

سيكون جلب هذه الميزة إلى تطبيق الهاتف المحمول بمثابة تحسن كبير للمستخدمين، وبنقرة بسيطة يمكنهم تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، مما يوفر الوقت ويحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص به.

في الوقت الحالي، لا يتمكن سوى المستخدمين المميزين لإصدار الويب من Gmail for Workspace من الوصول إلى هذه الميزة.

تكامل جيميني في Gmail

لقطة شاشة مسربة تمت مشاركتها بواسطة المساهم في Android Authority Assemble Debug تلقي الضوء على تكامل Gemini القادم في Gmail، وعلى الرغم من عدم طرحها رسميًا بعد، إلا أن لقطة الشاشة تكشف عن ميزة واعدة: زر "تلخيص هذا البريد الإلكتروني" الموجود أسفل سطر الموضوع في تطبيق Gmail.

إدارة البريد الإلكتروني المحسنة عند النقر فوق الزر "تلخيص هذا البريد الإلكتروني"، سيشهد المستخدمون براعة الجوزاء في العمل، حيث تقدم النافذة المنزلقة ملخصًا موجزًا ​​لمحتوى البريد الإلكتروني في نقاط نقطية.

ويمكن للمستخدمين تقديم تعليقات على الملخص عن طريق الإعجاب به أو عدم الإعجاب به وحتى نسخ النص الملخص بسهولة، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على نصوص واسعة النطاق، مما يوفر أسلوبًا مبسطًا لإدارة البريد الإلكتروني.

تشير الوظيفة السلسة التي لوحظت في لقطة الشاشة المسربة إلى أن جوجل ربما تستعد للكشف عن هذه الميزة قريبًا، حيث تنتشر التكهنات بأن الطرح الرسمي قد يتزامن مع حدث Google I/O 2024، المقرر عقده في 14 مايو 2024.

وفي هذا الحدث، من المتوقع أن تكشف جوجل عن عدد كبير من التحديثات، بما في ذلك Android 15، والتطورات في Chrome، وغيرها، ومن المحتمل أن يشمل تكامل Gemini عبر نظامه البيئي.