شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تخصيص موعد محدد لحذف الصور الموجودة في سلة المهملات نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للكود الموجود في أحدث إصدار من تطبيق صور Google لنظام Android (الإصدار 6.79.0.624777117)، قد يتيح لك التطبيق قريبًا تخصيص مدة بقاء الصور المحذوفة في سلة المهملات، وستكون هذه ميزة جيدة إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على مسح مساحة التخزين لتخزين المزيد من الصور، بحسب موقع phonearena.

تشير السلسلة، التي عثر عليها خبير التعليمات البرمجية AssembleDebug (عبر PiunikaWeb)، إلى أن المستخدمين قد يكونون قادرين على تعيين إطار زمني مخصص لمدة بقاء العناصر في سلة المهملات قبل حذفها نهائيًا، وهذه الميزة غير متاحة حاليًا للعامة، ولكنها تشير إلى أن جوجل تخطط لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في صورهم في سلة المهملات،

في الوقت الحالي، عندما تحذف صورة أو مقطع فيديو من صور Google، يتم نقلها إلى سلة المهملات، وتظل الصور ومقاطع الفيديو هناك لمدة 60 يومًا قبل حذفها نهائيًا، ولكنها ستظل تحتسب ضمن مساحة التخزين لديك حتى ذلك الحين، ويمكن أن تكون هذه ميزة مفيدة إذا قمت عن طريق الخطأ بحذف شيء تريد استعادته لاحقًا، ومع ذلك، قد يكون الأمر محبطًا أيضًا إذا كنت تستخدم مستوى تخزين أقل، وبالتالي تنفد المساحة لديك وتريد حذف الصور نهائيًا على الفور لإفساح المجال لمزيد من الصور.

هذه الميزة، بالطبع، لا تزال قيد التطوير ولا توجد معلومات حول متى أو ما إذا كانت ستكون متاحة للجمهور، ومن الصعب التنبؤ بميزات تفكيك APK، ومع ذلك، فإن حقيقة أن Google تعمل على الأقل عليها تشير إلى أن الشركة تستمع إلى تعليقات المستخدمين وتبحث عن طرق لتحسين تجربة صور Google.



