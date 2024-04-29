شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 .. أهم 7 تسريبات مهمة يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏من المقرر أن تطلق شركة أبل سلسلة iPhone 16 في شهر سبتمبر المقبل، ومع ذلك، ظهرت الكثير من الشائعات والتسريبات، تمامًا كما يليق بكل جيل من أجيال أيفون، وفقًا لموقع phonearena. ما هي أهم التسريبات التي من الممكن أن تتحقق؟ حجم أكبر وشاشات أكبر تدور إحدى الشائعات الرئيسية حول iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max حول الشاشات الأكبر حجمًا التي سيحصلون عليها، وسينمو هاتف iPhone 16 Pro من 6.1 بوصة إلى 6.3 بوصة، في حين سيتخلى iPhone 16 Pro Max عن شاشته مقاس 6.7 بوصة لشاشة مقاس 6.9 بوصة، ومع ذلك، لن يحصل iPhone 16 وiPhone 16 Plus على شاشات أكبر، ولن يتغير حجمها أيضًا.

زر التقاط جديد يبدو أن شركة أبل لديها ميل جديد لإضافة أزرار إضافية إلى أجهزة ايفون الخاصة بها، ومن المحتمل أن يكون هذا أحد الأسباب وراء حصول جميع طرز iPhone 16 على زر Capture جديد، يقع على الجانب الأيمن من الهاتف، أسفل زر الطاقة.

سيسمح لك هذا بالوصول بسرعة إلى الكاميرا من أي مكان، بالإضافة إلى التكبير بتمريرة سريعة والتقاط صورة أو مقطع فيديو بنقرة واحدة.

ترقيات الكاميرا والتغييرات عند الحديث عن الكاميرات، يشاع حاليًا أن جميع طرازات iPhone 16 ستحصل على ترقيات، حيث سيحصل كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على كاميرات جديدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وسيحتوي هذا الجهاز على حجم بكسل أصغر ولكنه يحتوي على حجم مستشعر أكبر، لذلك من الناحية الفنية، يجب أن نشهد تحسنًا في أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة وجودة الصورة الإجمالية.

من ناحية أخرى، يمكن أن يحصل iPhone 16 Pro على الكاميرا المقربة لجهاز iPhone 15 Pro Max، يوفر هذا الجهاز تقريب بصري 5X، وهو قفزة خطيرة من التقريب 3X الذي تستخدمه جميع موديلات Pro السابقة.

عندما يتعلق الأمر بـ iPhone 16 وiPhone 16 Plus، فإننا لا نحصل على أي ترقيات كبيرة للأجهزة، وقد يكون التغيير الأكثر أهمية هو محاذاة الكاميرا العمودية الجديدة، والتي ستسمح للجهازين بالتقاط مقاطع فيديو مكانية مخصصة لسماعة أبل Vision Pro.

بطاريات أكبر وعمر بطارية أفضل وفقًا لأحدث الشائعات، قد يسجل iPhone 16 Pro Max بطارية تبلغ 4676 مللي أمبير في الساعة (مقابل 4422 مللي أمبير في iPhone 15 Pro Max، وفي الوقت نفسه، من المقرر أيضًا أن يحصل iPhone 16 Pro الأصغر على ترقية للبطارية إلى 3355 مللي أمبير في الساعة، ارتفاعًا من 3274 مللي أمبير في الساعة، mAh على iPhone 15 Pro أخيرًا، من المحتمل أن يتم التعامل مع iPhone 16 العادي ببطارية تبلغ 3,561 مللي أمبير في الساعة، ارتفاعًا من 3,349 مللي أمبير في iPhone 15.

ويقال إن هاتف iPhone 16 Plus قد تم تخفيض سعة البطارية فيه، وسيحتوي الطراز الكبير ذو الأسعار المعقولة على بطارية تبلغ سعتها 4,006 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة ببطارية تبلغ 4,383 مللي أمبير في الساعة داخل iPhone 15 Plus.

معالج واحد بحجم 3 نانومتر إجماع الشائعات الحالية هو أن مجموعة iPhone 16 بأكملها يمكن تشغيلها بواسطة معالج واحد وهو أبل A18 Pro القادم، وستكون هذه شريحة أبل من الجيل الثاني بتقنية 3nm، المبنية على عملية التصنيع TSMC 3NE، وكما جرت العادة مع الرقائق الجديدة، من المتوقع أداء أفضل وكفاءة في استخدام الطاقة.

الذكاء الاصطناعي على الجهاز + iOS 18 يقال إن مجموعة iPhone 16 تراهن بشدة على الذكاء الاصطناعي، ونظرًا لتأخرها في الحضور وتخلفها عن جوجل ومايكروسوفت وOpenAI ومعظم منافسيها، سيتعين على الشركة اللحاق سريعًا وإظهار الجهود الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يوجد حاليًا الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي التي قد تصل إلى iPhone 16، ولكن يجب أن نرى جزءًا كبيرًا من ابتكارات الذكاء الاصطناعي المحتملة من أبل قبل ذلك بكثير، في شهر يونيو من هذا العام، ستكشف شركة أبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18، والذي يُشاع أيضًا أنه يركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

من المنطقي أن نفترض أن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي المحتملة التي تتم معالجتها عبر السحابة لنظام التشغيل iOS 18 ستصل إلى جميع أجهزة ايفون المؤهلة (iPhone Xs والأحدث)، ولكن من المحتمل أن يكون نطاق iPhone 16 فقط قادرًا على الاستفادة من مهام الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة على الجهاز .

خدمة Wi-Fi أسرع بكثير يقال إن مجموعة iPhone 16 بأكملها تحصل على دعم لـ Wi-Fi 7، وسيسمح المعيار اللاسلكي الجديد بإنتاجية أسرع للبيانات بشكل ملحوظ، ومن المحتمل أن يوفر سرعات نقل بيانات تزيد عن 40 جيجابت في الثانية، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 4 أضعاف عن Wi-Fi 6E، من جيل iPhone 15 الحالي.

بالطبع، ستكون شبكة Wi-Fi الأسرع بكثير بمثابة ترقية ممتازة لمجموعة iPhone 16، ومع ذلك، يلزم وجود جهاز توجيه Wi-Fi 7 متوافق للاستفادة من الترقية المحتملة.