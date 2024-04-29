شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة ابدأ بنظام Windows 11 تعرض قريبًا إعلانات.. إليك كيفية إيقاف تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ مايكروسوفت قريبًا في دفع الإعلانات إلى قائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows 11 مع تضمين إعلانات التطبيقات "الموصى بها"، مما أدى إلى توجه الكثير من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن غضبهم من قرار تضمين الإعلانات في نظام التشغيل الذي دفعوا بالفعل 139 دولارًا للوصول إليه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك طريقة سهلة لإيقاف الإعلانات المزعجة من خلال تغيير بسيط في إعدادات جهازك.

يأتي هذا التغيير كجزء من التحديث KB5036980 الذي تم إصداره لنظام التشغيل Windows هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن التحديث اختياري حاليًا، إلا أنه سيتم طرحه قريبًا لجميع أجهزة Windows خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، إذا اخترت تثبيت التحديث الجديد أو استلامه عند طرحه، فيمكن تعطيل الإعلانات بسهولة، وللقيام بذلك، ما عليك سوى:

- فتح "الإعدادات" من قائمة "ابدأ" والانتقال إلى قسم "التخصيص".

- من هنا، حدد "ابدأ" وقم بتبديل الخيار "عرض توصيات للنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد".

- بمجرد إيقاف تشغيل هذا، سيتم تعطيل الإعلانات في القائمة المقترحة بشكل دائم.

وتقول مايكروسوفت إن الإعلانات تهدف إلى تمكين المستخدمين من العثور على "بعض التطبيقات الرائعة المتوفرة".

وفي ملاحظات التحديث، كتبت الشركة: "سيعرض القسم الموصى به في قائمة "ابدأ" بعض تطبيقات متجر Microsoft".

ولكن ما قد يربك بعض المستخدمين هو أنهم سيظهرون في قسم من قائمة "ابدأ" الذي كان يعرض سابقًا التطبيقات التي تم تنزيلها بالفعل سواء تمت إضافتها مؤخرًا أو شائعة الاستخدام.



انتقل مستخدمو Windows بالفعل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن إحباطهم بشأن التحديث، كتب أحد المعلقين على موقع X، تويتر سابقًا: "إن دفع 130 جنيهًا إسترلينيًا لنظام فقط للحصول على إعلانات هو أمر جنوني بالنسبة لي".

وأضاف آخر، "سأرمي جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي بعيدًا إذا بدأ نظام التشغيل الخاص بي في عرض إعلانات لي!"