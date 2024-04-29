شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار سيارة تسلا Model 3 بمقدار ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Tesla مؤخرًا الطراز 3 Performance، وقامت برفع السعر بمقدار 1000 دولار، قامت تسلا بتحديث هيكل السيارة، والمقاعد، والتوجيه، والفرامل، والتخميد، وبرنامج وضع المسار، وبالطبع وحدة الدفع الخلفي، ما أعطى السيارة قوة 510 حصانًا ووقت 0-60 قدره 2.9 ثانية، وفقًا لموقع electrek.

ونظرًا لحقيقة أنها مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي الفيدرالي الأمريكي على المركبات الكهربائية، فهي في الواقع أرخص من الطراز Long Range Model 3 ذو المواصفات المنخفضة (الذي يبدأ بسعر 47.740 دولارًا) بعد أخذ الائتمان في الاعتبار.

وقد حصل الطراز 3 Performance أيضًا على تقييمات مرتفعة من المراقبين عبر الإنترنت الذين لاحظوا مواصفاته الجيدة وقيمته المقترحة مقارنة بالمركبات المنافسة، ومن عدد قليل من مراجعي السيارات الذين سمحت لهم Tesla بمراجعة السيارة قبل إصدارها.

قررت شركة تيسلا الآن أن سيارتها المشهورة قد تكون قيمتها أكثر مما قررت بيعها به في الأصل، وبالتالي رفعت السعر بمقدار 1000 دولار، الآن، يبدأ أداء الطراز 3 بسعر 53,990 دولارًا، بدلاً من 52,990 دولارًا.

لا يزال هذا يجعل شراء نموذج الأداء أرخص بحوالي 1 ألف دولار من الإصدار طويل المدى، على افتراض أنك مؤهل للحصول على الائتمان الضريبي، ومع ذلك، نظرًا لأنه يمكن الحصول على الائتمان الضريبي حتى على السيارات غير المؤهلة من خلال عقد الإيجار، فإن معدلات الإيجار للدفع الخلفي (299 دولارًا أمريكيًا/الشهر) والدفع الرباعي طويل المدى (439 دولارًا أمريكيًا/الشهر) لا تزال أرخص بكثير من طراز الدفع الرباعي الأداء (566 دولارًا أمريكيًا) شهر).

وربما لموازنة هذه الزيادة في الأسعار، قامت تسلا أيضًا بتخفيض سعر بعض خيارات الطلاء، يبلغ سعر الطلاء الخارجي الأسود الصلب 1000 دولار، انخفاضًا من 1500 دولار، ويكلف اللون الداخلي باللونين الأبيض والأسود الآن ألف دولار، بدلاً من 1500 دولار، وتظل خيارات الطلاء الأخرى بنفس السعر كما كانت من قبل.