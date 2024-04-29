شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بعض مستخدمي أبل يشتكون من إغلاق حساباتهم بشكل غامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مستخدمو أبل في الشكوى عبر الإنترنت، من أنه تم تسجيل خروجهم من معرفات أبل الخاصة بهم على جميع أجهزتهم دون تفسير، وعند محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، يقول البعض إنه تم إغلاق حساباتهم على الرغم من إدخال التفاصيل الصحيحة، وكان عليهم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم.

وفقا لما ذكره موقع Engadget، لم تقل شركة أبل أي شيء علنًا عما يحدث، ولم تذكر صفحة حالة النظام الخاصة بها أي مشاكل في معرف أبل أو أي أنظمة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أنه في منشور Mastodon رصدته The Verge، قال أحد الأشخاص إن دعم أبل أخبرهم فقط أنه في بعض الأحيان تتم إضافة تحسينات أمنية عشوائية إلى حسابك.

ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا، على الرغم من أن الأشخاص قد تراكموا على مواقع التواصل الاجتماعي حول المشكلة ليقولوا إنهم واجهوها أيضًا.

وبينما يبدو أن المشكلة قد تصاعدت، فقد وردت تقارير متفرقة عن مشاكل مماثلة في الماضي القريب، حيث نشر مطور البرمجيات مايكل تساي تدوينة حول الحادث الأخير وأشار إلى وقت في الخريف الماضي حدث فيه نفس الشيء.

