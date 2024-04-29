شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: متصفح Bing تجاوز 140 مليون مستخدم يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن أرباحها للربع الثالث من العام المالي 2024، حيث ازدهرت الشركة العملاقة للتكنولوجيا بفضل تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه إيجابي منذ الربع السابق.

والآن، كما أُعلن، يتواجد Microsoft Bing حاليًا بشكل مريح مع 140 مليون مستخدم يوميًا، حيث شهد محرك البحث المزود بالذكاء الاصطناعي قفزة هائلة مع تقديم Copilot العام الماضي، والذي تجاوز في ذلك الوقت 100 مليون مستخدم يوميًا في مارس 2023، وهذا يمثل زيادة بنسبة 40٪ تقريبًا.

كان يُطلق عليه اسم "Bing AI Chat" في ذلك الوقت ولكن تم تغيير علامته التجارية إلى Copilot لتوحيد تجربة الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى في محرك البحث وأنظمة التشغيل Windows 11 و10 من مايكروسوفت

كشف ساتيا ناديلا، رئيس شركة مايكروسوفت، أيضًا خلال مكالمة الربح أن تطبيقات الهاتف المحمول Copilot شهدت ارتفاعًا هائلاً في التنزيلات بعد إعلان Super Bowl.

"لقد طرحنا أيضًا Copilot على نظامنا الإعلاني هذا الربع، لمساعدة المسوقين على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء توصيات لصور المنتج والعناوين والأوصاف،" كما وعد رئيس التكنولوجيا.

أعطت السحابة والذكاء الاصطناعي لشركة مايكروسوفت نتيجة قوية في الربع الثالث. ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 17٪ على أساس سنوي ليصل إلى 61 مليار دولار، منها 35.1 مليار دولار جاءت من إيرادات السحابة.

وتقول إيمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت: "ارتفعت إيرادات إعلانات البحث والأخبار باستثناء TAC بنسبة 12%، متجاوزة التوقعات مع استمرار نمو الحجم وزيادة المشاركة على Bing وEdge".